El PSC denuncia el desbordament de contenidors durant el cap de setmana

El PSC a Terrassa ha denunciat “deficiències” en el servei de recollida de residus i neteja viària durant el cap de setmana passat. Segons el principal grup de l’oposició, els contenidors de molts barris s'han desbordat, un fet que ha generat nombroses queixes per part de la ciutadania. Les altes temperatures van empitjorar les molèsties a causa de les males olors i van deixar una imatge “de deixadesa” a la via pública, van afirmar en un comunicat.
El portaveu adjunt del grup socialista, Javi García, ha confirmat aquest dimarts que les acumulacions han estat molt evidents a zones com Vallparadís, Sant Pere i els barris perifèrics, mentre que al centre la incidència ha existit, però ha estat menor. Per esbrinar les causes, el PSC preveu exigir explicacions en el consell d’administració d’EcoEquip que se celebrarà aquest dimecres i també estudia portar la qüestió al pròxim ple de l’Ajuntament per garantir “que no es torni a repetir”.
Els socialistes han recalcat que la responsabilitat de l’empresa recau sobre l’equip de govern, a qui demanen “més previsió, més capacitat de gestió i una resposta immediata” davant d’incidències que alterin el servei.
“Els terrassencs i terrassenques tenen dret a una ciutat neta i a uns serveis públics que funcionin amb normalitat”, ha reclamat Javi García.
Servei mínims i reforços
En resposta a les crítiques, el tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona, ha explicat des de l’Ajuntament que divendres passat hi va haver una assemblea a EcoEquip per negociar el nou conveni. Es tracta d’un procés que Cardona ha qualificat de complex i que ha generat un lleuger retard en la recollida. El regidor ha detallat que els treballadors tenien 3 hores per a aquesta trobada sindical, però va assegurar que es van establir serveis mínims i reforços per reduir l’impacte. En aquest sentit, una part de la plantilla va treballar de manera extraordinària: 28 empleats la nit de dijous, un el divendres al matí i 12 més el divendres a la tarda.
El regidor ha detallat que la normalització de la recollida es va reforçar amb recursos addicionals durant el cap de setmana. Es van incorporar dos treballadors a la neteja viària dissabte al matí i 20 operaris més a la recollida (4 el divendres a la nit, 8 dissabte i 8 diumenge), amb el suport d’un vehicle per voluminosos. Cardona va assegurar que es van mantenir les dades de recollida habituals.