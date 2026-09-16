La cultura popular pren la Plaça Vella en homenatge a Pau Casals: "Volem posar la música de cobla en un lloc distingit"

Terrassa es converteix un any més en la capital de la sardana amb la celebració de la 53a Diada Aplec de Terrassa, organitzada per l’Agrupació Sardanista (ASERT). L’edició d'enguany té un caràcter especialment emotiu, ja que ret homenatge al 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals i Defilló, una de les figures més universals de la cultura i la música catalana.
El president d’ASERT, Jaume Pérez, convida a tota la ciutadania a participar-hi i destaca l'esperit de la trobada: "La Diada Aplec és reunió, és festa, són sardanes, i per això un any més li donem la benvinguda amb molta alegria, respecte i il·lusió, per posar la sardana i la música de cobla en un lloc distingit dins la família de la Cultura Popular de la nostra ciutat."
Pérez ha recordat que la sardana s'entén "com una part important del nostre patrimoni cultural" i ha celebrat la trajectòria de la cita: "Estem contents de poder celebrar-ne la 53a edició. Són ja uns quants anys i això la fa una festa consolidada a l'entorn de la sardana. Tant de bo sigui l'embrió de moltes altres activitats sardanistes a la nostra ciutat."
Programa detallat: divulgació cultural, tres cobles de referència i un ampli repertori
Dijous 17 de setembre: Jornada Cultural
El programa s'iniciarà al Centre Cultural El Social (C/ Font Vella, 40) a les 19 hores amb la presentació a la premsa i autoritats. Seguidament, a les 19.30 hores, tindrà lloc la conferència sobre la figura de Pau Casals a càrrec d'Albert Fontelles i Ramonet, músic i professor de la UVic i de l'Institut del Teatre. A més, l'acte servirà per fer la presentació oficial del Càntir 2026.
Dissabte 19 de setembre: Ballada amb la Cobla Marinada
La Plaça Vella acollirà la primera gran ballada de l'Aplec a les 18.30 hores a càrrec de la Cobla Marinada (MA). El seu repertori retrà un homenatge directe al mestre obrint amb Festivola de Pau Casals. La jornada inclourà un total de nou peces de reconeguts compositors: Sardanistes de Santa Anna (Manel Saderra); Carícies (Josep Vicens "Xaxu"); L'Albert i en Cesc (Conrad Saló); A l'ombra de la rectoria (Joan Lluís Moraleda); Rebrots tossencs (Josep Cullell); El meu poble (Ricard Viladesau); Floretjada (Pere Mercader); Valenta i castissa (Joan Lázaro)
En cas de pluja, la ballada es traslladarà a la plaça del Vapor Ventalló.
Diumenge 20 de setembre: Trobada de cobles i Concurs de Colles
El plat fort de l'Aplec arribarà diumenge amb l'actuació conjunta de dues formacions capdavanteres: la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona (SJ) i la Cobla Mil·lenària Fidelíssima Vila de Perpinyà (MI).
Sessió de matí (11 hores): S'interpretaran dotze sardanes alternades entre ambdues cobles, incloent peces com Vella amistat (Xavier Forcada), Lliris i clavells (Rossend Palmada), Pedra Gentil (J. Lluís Moraleda), Unint els cors amb les mans (Xavi Piñol), Oda a l'alegria (Joan Lázaro), Petita ofrena (F. Mas i Ros), Últimes notes 60è aniversari ASERT (Galdric Vicens), Maria Rosa (Enric Ortí), Colla Violetes del Bosc (Manel Saderra), L'Aplec de Gavà (Carles Santiago), Camí d'anada (Josep Cassú) i Els somnis d'en Stefan (Frédéric Guisset).
Sessió de tarda (16.30 hores): La música continuarà amb onze temes més signats per autors com Salvador Dabau (La bruixa de la catedral), Jordi León (Maria Lluïsa), Ramon Rosell, Francesc Camps, Narcís Paulís, Enric Ortí ("1949"), Josep Clavé, J. Coll i Ferrando, David Picassou (Camins de l'exili), Vicenç Bou (Regalims del cor) i Carles Santiago (El patí de l'Artedà).
Concurs de Colles Improvisades: La tarda culminarà amb la secció competitiva, que s'iniciarà amb el tradicional Galop per part de la Cobla Mil·lenària. Les colles ballaran Per tu Silvia (Sigfrid Galvany), seguit de Maria del Claustre (Ricard Viladesau), Com la neu, blanca (Josep Cassú), Doble aniversari ASERT (Frédéric Guisset) i Somni (Manel Saderra). El punt final de la festa el posaran les dues cobles tocant de manera conjunta (SJ-MI) la sardana Ofrena a Terrassa de Ricard Viladesau.
En cas de pluja, els actes de diumenge es traslladaran a l'Escola Vedruna Vall, al carrer Col·legi, 9.