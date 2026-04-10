El Sex Education Film Festival torna a Terrassa per promoure una sexualitat sana en l’era digital

El Sex Education Film Festival (SEFF) celebrarà la seva sisena edició del 4 al 8 de maig a Terrassa, amb el l’objectiu promocionar una educació afectivosexual crítica, inclusiva i adaptada als nous reptes digitals. El certamen abordarà qüestions d’actualitat com l’ús de la intel·ligència artificial per generar continguts pornogràfics, l’auge de plataformes com OnlyFans o l’increment del consum de pornografia entre menors.
El festival projectarà més d’una seixantena de curtmetratges nacionals i internacionals, amb la participació de més de 2.300 alumnes procedents de 19 centres educatius de Catalunya. A través del llenguatge audiovisual, el SEFF busca fomentar la reflexió i el debat al voltant de les relacions afectivosexuals, oferint eines per construir vincles més sans i conscients tant entre joves com adults.
Amb el suport de la sexòloga i psicòloga Alba Povedano, cada sessió inclourà col·loquis i taules rodones per aprofundir en les temàtiques tractades. A més, el festival comptarà amb activitats paral·leles, com una xerrada sobre sexualitat i diversitat adreçada a joves amb diversitat funcional, així com a professorat i famílies.
Curtmetratges que reflecteixen els reptes actuals
La programació inclou més de 60 peces que aborden realitats diverses i problemàtiques contemporànies. Entre elles, destaca la història de la “Clara”, una adolescent que descobreix que la seva millor amiga és víctima d’una xarxa de prostitució online, en el marc d’una campanya francesa de sensibilització sobre l’explotació infantil a les xarxes socials.
Altres curtmetratges tracten temes com les agressions sexuals entre menors, la normalització de la pornografia en edats primerenques o la persistència de la bretxa de gènere en l’àmbit esportiu. El festival també dona visibilitat a la diversitat sexual i de gènere amb històries com “Son”, que narra el conflicte d’una mare iraniana davant la transició del seu fill. La programació inclou també propostes menys habituals, com la sexualitat en la tercera edat, amb obres com “Sexo a los 70”, nominada als Premis Goya i dirigida per Vanesa Romero.
Una de les iniciatives destacades d’aquesta edició és una xerrada específica d’educació sexual dirigida a alumnes de centres d’educació especial. L’activitat està pensada tant per a joves amb discapacitat intel·lectual com per al seu entorn educatiu i familiar, amb l’objectiu de facilitar eines per gestionar de manera saludable les relacions afectivosexuals.
Sessions per a joves i adults
El festival s’estructura en dues seccions principals. Les sessions de matí, dins la secció Teens, estaran adreçades a joves a partir d’11 anys i inclouran activitats pedagògiques i debats guiats. A la tarda, la secció Adults oferirà projeccions per a majors de 18 anys.
Com a novetat, aquesta edició incorpora la categoria “Nous talents”, destinada a donar visibilitat a curtmetratges d’estudiants d’escoles de cinema de Catalunya com ESCAC, ECIB o ECCIT.
Les entrades per a la secció Adults ja estan a la venda i es poden adquirir per sessions fins a 30 minuts abans de l’inici de cada projecció, sempre que hi hagi disponibilitat.