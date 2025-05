El "sí, ho vull" més modernista

És ben sabut que aquest cap de setmana, Terrassa s’engalanarà i lluirà orgullosa en un ambient d’inicis del segle XX per la seva Fira Modernista. Hi haurà un munt de paradetes i activitats, amb molta gent caracteritzada amb vestimentes de l’època: unes mudes elegants i imponents. Ara bé, és ben probable que els més arreglats del cap de setmana no formin part de la Fira, però sí que visquin el modernisme com ningú.

Sergio Martínez i Jean-Michel Fuentes contrauen matrimoni aquest proper dissabte 10 de maig en context de la Fira, en una boda modernista i igualitària a l’emblemàtica Casa Marià Ros, un espai de gran valor patrimonial per a la ciutat. En Sergio, treballador de la Creu Roja Terrassa, ha viscut la Fira Modernista des de dins durant un munt d’anys, amb la Tómbola que organitza l’entitat. Just després de la pandèmia va conèixer en Jean-Michel, el qual va quedar admirat la primera vegada que va viure la fira.

“Ens encanta l’univers 1900 i, que Terrassa sigui un estàndard del modernisme és especial -explica Jean-Michel, apassionat per la seva estètica-. Coincidim amb els seus valors: l’amor, la bellesa, les formes orgàniques, el trencar amb les línies... Des de Muncunill fins a Gaudí. L’Art Noveau, l’Art Déco...”. En Sergio recorda orgullós l’emoció de la seva parella aquella primera vegada a la fira dient que “estem acostumats i no som conscients de com d’espectacular és. Quan ve algú de fora i la descobreix, queda admirat per la fira”.

Els nuvis s’uniran en matrimoni en una cerimònia única, per a reivindicar l’amor lliure, rememorant una època en què les relacions entre homes havien de mantenir-se en secret. Més de 100 persones, d’arreu d’Espanya, França i Canadà, hi acudiran convidades vestides d’època, per ser-hi testimonis. Tot i la gran rebuda de la iniciativa per part dels convidats, en Sergio confessa que “hi ha hagut sensacions d’amor-odi. Al principi hi havia gent molt emocionada, però després, buscant el vestit oportú, es van adonar que no era gens senzill! Però en general, hi ha hagut una molt bona rebuda”.

La cerimònia, oficialitzada pel tinent d’alcalde, Noel Duque, vell amic d’en Sergio, serà a la Casa Marià Ros, i d’allà, tota la comitiva visitarà la Masia Freixa a les 12 del migdia. “Per mi era un imprescindible, jo volia aquesta fotografia -exclama en Sergio-. Encara que haguem de travessar el centre de la ciutat, al migdia, a l’hora punta de la Fira Modernista, era important. Tots vestits d’època al davant de la Masia Freixa, un dels símbols de la ciutat. És preciós”. La comitiva deixarà una fotografia per la posteritat, malgrat que Jean-Michel bromeja dient que “els turistes que vinguin a la ciutat per la fira i ens vegin pensaran que formem part del programa, però en absolut!”.

Acabada la visita, els nuvis i els convidats tornaran a la Casa Marià Ros on, curiosament, el festeig l’iniciaran els Bastoners de Terrassa: “Volíem afegir-hi també una mica de tradició -afegeix en Jean-Michel-. Podríem dir que la nostra boda és un petit mix: tradició i modernisme”.

Tot i l’espectacular producció i preparació pel casament; tot i que des de la Fundació Sant Llàtzer -gestora de la Casa- comentessin als nuvis que era la primera cerimònia gai i modernista a la Casa Marià Ros; tot i la gran quantitat de convidats que acudiran a la ciutat; tant en Sergio com en Jean-Michel coincideixen a dir que el que més emoció els fa és casar-se i celebrar el seu amor.