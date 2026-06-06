El transport públic reforça el servei per l’arribada del papa

Les xarxes de transport públic de metro, bus, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Rodalies i Tram han desplegat un dispositiu de reforç per garantir la mobilitat durant la visita del papa Lleó XIV els dies 9 i 10 de juny a Barcelona i Montserrat. Els diferents operadors incrementaran l’oferta de freqüències i disposaran operatius especials d’atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració de la visita del pontífex.
En la primera jornada del 9 de juny, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) incrementarà l’oferta de serveis cap a les 21:30 hores, coincidint amb la finalització de l’acte a l’Estadi Olímpic, amb quatre trens més a la línia L1, dos més en la línia L3 i dos més en la línia L5, la qual cosa suposa un increment del 50% de l’oferta en l’L1 i del 30% en l’L3 respecte al servei habitual.
Per facilitar l’accés a Montjuïc, hi haurà un servei de bus llançadora entre la plaça d’Espanya i l’Estadi Olímpic amb nou autobusos articulats, i el Funicular de Montjuïc modifica la seva freqüència fins als quatre minuts durant la tarda.
Diverses línies de bus que circulen per Montjuïc veuran modificat o limitat el seu recorregut, en especial les línies 13, 55, 125 i 150, així com el Bus Turístic. Les línies X3 i 23 mantindran el recorregut habitual sempre que les condicions d’afluència ho permetin.
A Rodalies, les línies R1 i R4 oferiran conjuntament 17.000 places per hora, mentre que l’R2 Nord i Sud n’oferiran unes 20.000.
Pel que fa a FGC, incorpora 20 noves circulacions a l’S1 i l’S2 de Terrassa i Sabadell, i la línia Llobregat-Anoia introdueix vuit circulacions addicionals a la línia L8 de Molí Nou.
Visita a Montserrat i actes a la Sagrada Família
En el cas del 10 de juny, FGC reforçarà el servei de les línies Barcelona-Vallès amb 22 noves circulacions i n’incorporarà quatre addicionals a la línia Llobregat-Anoia, a més de reforçar diversos serveis amb trens amb doble composició.
També hi haurà una oferta superior a l’habitual al Cremallera i l’Aeri de Montserrat, atès que seran les vies per accedir a l’Abadia. FGC també disposarà d’autobusos llançadora des de primera hora del matí fins al vespre i establirà controls específics de regulació i seguretat.
Al voltant dels actes a la Sagrada Família, TMB augmenta l’oferta i redueix els intervals. En algunes franges horàries, els increments arribaran a prop del 65% a l’L2, al voltant del 50% a la línia L4 i increments d’entre el 30% i el 35% a les línies L3 i L5.
L’estació de Sagrada Família de metro romandrà tancada durant tota la jornada del 10 de juny i els combois de les línies L2 i L5 hi circularan sense efectuar parada. A més, a l’estació de Verdaguer de la línia L4, a causa de les obres de l’intercanviador i de la gestió de fluxos prevista, durant el moment punta de la tarda només es permetrà la sortida de passatgers, restringint-hi l’accés d'entrada.
Pel que fa a Rodalies, hi haurà un “reforç especial” de les línies R1, R2 Nord i Sud, i R4 a les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia.
La xarxa d’autobusos es veurà afectada en el recorregut de fins a 15 línies a l’Eixample, i el Tram reforçarà la línia T4 amb el perllongament de l’hora punta fins a les 23:00 hores.