ERC carrega contra els "despropòsits" en la política educativa a Terrassa

Les dades de preinscripció escolar subministrades en el Consell Escolar Municipal d'aquest dimecres demostren que la decisió del Govern de la Generalitat de suprimir línies educatives a Terrassa "és un despropòsit" i manca de sentit "quan l'any vinent es revisaran els concerts" amb escoles privades. Aquest és un dels retrets que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha llançat aquest dijous en una compareixença davant mitjans de comunicació, però no l'únic, perquè el govern municipal tampoc s'ha lliurat pel que ERC considera una política d'inacció. També la seva reacció ha estat un despropòsit perquè, entre altres coses, "arriba tard i malament".

"Sabem que la solució és complexa, no màgica, però no es poden fer volar coloms. La reducció de ràtios i l'obertura de mitjos grups es va haver de proposar al novembre, no ara", diu la regidora Ona Martínez

Així ho ha manifestat Ona Martínez, regidora i portaveu del grup municipal d'Esquerra, per a qui són necessàries "decisions que no siguin parcials, sinó de ciutat". S'havia d'haver aprofitat el moment per augmentar la qualitat educativa baixant les ràtios i creant més grups allà on feia falta, tenint en compte una matrícula viva que pogués absorbir aquest fenomen de manera natural. Martínez ha subratllat que "les zones 1 i 2 experimenten una sobreoferta de la concertada i una infraoferta de la pública", amb diferències de ràtio també en I3 entre totes dues ofertes. "Aquest era l'any idoni per guanyar qualitat educativa en secundària. Veient les dades de la preinscripció, el Govern pot revertir algunes decisions, i això tenint en compte que l'anunci d'eliminació realitzat fa mesos haurà influït en l'elecció de les famílies", ha assenyalat la regidor.

"Molt greu"

Segons destaca Esquerra, , es poden recuperar línies a l'Escola Roc Alabern, l'Agustí Bartra, l'Institut Nicolau Copèrnic i el Feixes (en aquest cas amb un grup singular per mantenir dues línies).

L'Ajuntament està paralitzat en l'àmbit educatiu, segons denuncia ERC. La reunió amb els Serveis Territorials d'Educació "es va haver de fer al novembre" i Terrassa espera des de fa anys la nova zonificació que Teresa Ciurana, regidora d'Esquerra en l'executiu en l'anterior mandat, "ja havia deixat encarrilada". El govern actual "només havia de dibuixar-la", segons Martínez. I si considera que és la solució, aplicar-la: "Desconèixer la proposta de zonificació dos anys després és molt greu. Per construir confiança cal començar treballant plegats", ha agregat Ona Martínez.

"Hi havia un pacte i s'ha trencat, i això resulta dramàtic. Ha faltat lideratge polític, perquè les coses no cauen del cel. Ara tenim l'oportunitat de recuperar quatre línies", ha recalcat la portaveu municipal d'Esquerra, abans de denunciar que les dades del Consell Escolar van ser facilitades a ERC "24 hores abans de la reunió". Els republicans denuncien que el govern local es mou en un context "de bones paraules que no es concreten". Martínez no diu a l'equip de Jordi Ballart com ha de governar, sinó com governaria Esquerra: "Amb consensos de ciutat".