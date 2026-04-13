Fira de l'Oliva, gastronomia i identitat de barri: "Com les oliveres, Ca n'Anglada és resistent i amb futur"

El restaurant Isla Mujeres ha acollit aquest dilluns la presentació de l'onzena edició de la Fira de l'Oliva i la Ruta de la Tapa, dos esdeveniments que tornaran a omplir de vida, cultura i comerç els carrers del barri de Ca n'Anglada de Terrassa. L'activitat central de la fira se celebrarà el pròxim dissabte 18 d'abril, mentre que la ruta gastronòmica ja es troba en ple funcionament i s'allargarà fins al diumenge 19 d'abril.
L'Ajuntament de Terrassa manté el seu compromís amb aquesta cita i hi destina un pressupost de 13.000 euros a través del servei de Comerç.
Comerç, identitat i germanor
L'acte de presentació ha comptat amb la presència del tinent d'alcaldia i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, i la presidenta de l'Associació de Veïns de Ca n'Anglada, Loida Panadés.
Durant la roda de premsa, els representants institucionals han destacat el valor d'aquesta iniciativa per dinamitzar l'economia local i potenciar la identitat del barri. En aquest sentit, Cardona ha remarcat que la cita representa "una oportunitat magnífica per ressaltar el comerç de proximitat i valorar l'esforç incombustible del teixit associatiu". Així mateix, el regidor ha aprofitat l'ocasió per fer un paral·lelisme entre el producte estrella de la fira i la idiosincràsia de la zona: "Com les oliveres, Ca n'Anglada és un barri resistent amb identitat, història i molta capacitat de futur".
D'altra banda, el regidor ha posat en valor la creació de la nova associació de comerciants del barri. "L'organització del comerç és bàsica per poder avançar per afrontar de forma conjunta els reptes i tenir una veu forta davant de l'administració", ha afirmat Cardona, que ha garantit el suport del consistori perquè "quan el comerç s'organitza el barri i la ciutat es veuen reforçats".
L'organització, a càrrec de l'entitat veïnal amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha dissenyat una programació pensada per a un públic familiar.
Un programa atapeït d'activitats per a tothom
El dissabte 18 d'abril, entre les 10 i les 21 hores, el centre neuràlgic de la celebració serà la plaça de Ca n'Anglada i els carrers de Sant Cosme i de Sant Tomàs. L'inici de la fira estarà marcat per una batucada matinal itinerant a càrrec de BatukaFonts, que animarà els carrers a partir de les 10 hores. Al llarg d'aquests carrers s'instal·laran nombroses parades dedicades a la venda d'oli, d'olives, de productes derivats i d'alimentació artesanal. L'oferta inclourà empreses productores d'oli de pagès, entitats culturals i diversos comerços del barri que sortiran al carrer per acostar el seu gènere als visitants, evitant les aglomeracions i convidant a la passejada. Segons ha explicat Loida Panadés, l'objectiu principal és mantenir l'essència mediterrània de la festa i garantir que la fira continuï sent "un punt de trobada i de convivència per a tots els terrassencs".
Durant la franja matinal, els infants podran participar en el taller familiar "3 a l'oliva", on crearan capsetes per guardar olives sota el guiatge de l'entitat Cuidem Ca n'Anglada. També s'ha programat una sessió de conta-contes a càrrec de Somriures Dentistes Solidaris i una zona de jocs de taula amb temàtica de comerç.
Pel que fa a les activitats culturals, el Museu de Terrassa organitzarà visites guiades a l'ermita de Sant Cristòfor i a la Masia de Ca n'Anglada, que inclouran un tast d'olis de proximitat, a les 11 i a les 12 del migdia. Paral·lelament, l'Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno oferirà visites al campanar i a l'imaginari de Setmana Santa de la parròquia. Com és tradició, a les 13 hores tindrà lloc la plantada de l'olivera i, tot seguit, la Peña Terrasense Las Migas i Frankfurt Salmerón oferiran una degustació de migues a preu popular.
Cultura, flamenc i gastronomia
La tarda començarà amb la música del cor de l'Hermandad de los Nazarenos, seguit del clàssic concurs de llançament de pinyol a les 17 hores. Durant la tarda, l'entitat Tres Turons impartirà un taller familiar sobre olis aromàtics de butxaca per aprendre a personalitzar els plats amb plantes de l'entorn. A l'escenari de la plaça, a les 18 hores, el grup Lua Cheia oferirà un concert acústic de versions de rock i pop català. El colofó musical el posarà el terrassenc Danilo, que presentarà la seva proposta de flamenc fusió amb jazz i altres estils a partir de les 19.30 hores.
Paral·lelament a la jornada d'artesans i productors, la Ruta de la Tapa convida a assaborir la cuina local durant més d'una setmana. Des del passat divendres 10 fins al diumenge 19 d'abril, deu bars i restaurants de Ca n'Anglada ofereixen les seves propostes culinàries per un preu de tan sols 4 euros per tapa i beguda.
De fet, l'elecció del restaurant Isla Mujeres del carrer de Sant Honorat com a escenari per a la presentació d'enguany no ha estat casual, ja que és precisament un dels establiments que participen activament en l'edició actual. Aquesta consolidada combinació de gastronomia i de cultura popular reafirma la Fira de l'Oliva com una de les cites imprescindibles de l'agenda primaveral de la ciutat.