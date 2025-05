Josep Solà és traslladat perquè “falten mans”

El passat ple municipal ordinari del mes d’abril va servir per anunciar oficialment un moviment que havia avançat aquest Diari: després de la destitució de Josep Solà com a cap de Protocol després de 25 anys al capdavant del servei, el govern municipal informava que proposava a Solà liderar un nou programa a Projecció de la Ciutat i que aquest lloc és “una necessitat a cobrir”. Aquest dimarts, el tinent d’alcalde i regidor de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha confirmat durant la comissió informativa de la seva àrea, que aquest moviment es produeix al capdavant de l’àrea de Projectes Estratègics perquè és on hi “falten mans”.

Concretant més, els serveis tècnics de l’Ajuntament argumentaven que “hi havia la necessitat d’aquesta figura transversal que donés suport a grans projectes estratègics de l’àrea, perquè n’hi ha molts, i alguns no tenen tota la dotació de recursos humans que fa falta per després tirar-los endavant”. Fent referència a l’ampli bagatge de Solà, deien que “aquesta visió global, aquest aprenentatge i aquesta experiència que aquest perfil pot aportar, va ser pel qual vam traslladar la necessitat”.

La necessitat també respon a una qüestió de context, perquè els serveis tècnics apuntaven que “estem a meitat de mandat, en recta final encarant diversos projectes que han de veure la llum, es feia necessari un suport en aquest aspecte”. Sigui com sigui, Joan Salvador s'ha compromès a oferir més detalls sobre els objectius i les tasques per aquest nou lloc de treball en els propers dies. A més, el regidor també informarà sobre les prioritats polítiques i la resta d’objectius de l’àrea de Projecció de la Ciutat de cara a aquests dos anys finals de mandat, a proposta de la portaveu republicana Ona Martínez.

Qüestions esportives

Durant la mateixa comissió, el regidor socialista Adrián Sánchez també s'ha interessat per les converses amb l’empresa adjudicatària de Les Palmeres i per les substitucions de les gespes artificials dels camps de futbol municipals de la ciutat. Pel que fa a la primera qüestió, l’Ajuntament afirma que no ha tingut més contacte amb l’empresa, i se sosté en el període dels cinc mesos perquè l’empresa posseïdora inicial marxi. Pel que fa a la segona, el regidor d’esports Alberto Muñoz ha informat que “l’últim camp que vam deixar va ser la Maurina perquè era el que tenia el compactament del terreny més complex. Avancen bé, no hi ha hagut complicacions. Es preveu llesta pel final de temporada”.

Joan Salvador també apuntar, a instàncies dels socialistes, que la remodelació de la Masia Els Bellots està pràcticament llesta, i només resta signar el conveni, fet que es farà en “qüestió de dies”.