Marc Ribas abaixa la persiana a Barcelona: un dels seus projectes tanca abans d'arribar a l'any

Menys d'un any després de la seva obertura, el projecte PAMB del xef terrassenc Marc Ribas ha abaixat definitivament la persiana al seu local de l'Eixample de Barcelona. L'establiment, situat al carrer de València —molt a prop de la cantonada amb Enric Granados—, ja figura com a tancat permanentment. El negoci, però, manté obert el seu establiment al carrer de Verdi.
L'espai va obrir les portes a finals de novembre de 2025 ocupant el local de l'antiga Xarcuteria Germans Gracia. La proposta va néixer amb la voluntat de reinventar el concepte de "street food" en clau catalana, oferint entrepans gourmet, pa amb tomàquet de qualitat i productes de xarcuteria d'alta gamma, a més de col·laboracions amb figures com el pastisser Christian Escribà.
Tanmateix, la trajectòria del local ha estat breu i complexa pràcticament des de l'inici. La seva posada en marxa ja va ser accidentada a causa de diversos entrebancs administratius i denúncies veïnals per les llicències d'activitat, ja que la finca original no disposava de permisos de restauració ni de degustació per a menjar elaborat. Aquestes complicacions inicials, sumades als elevats costos de manteniment a la zona de l'Eixample i a la dura competència, han acabat precipitant el tancament abans d'assolir el seu primer any de vida.
Tot i que Ribas participa com a soci en altres negocis i iniciatives gastronòmiques, les seves darreres declaracions al Diari de Terrassa —arran del seu comiat del programa Joc de Cartes de TV3— deixen entreveure que, almenys a curt termini, el xef vol centrar els seus esforços principals en la restauració de proximitat i en El Ciri. El restaurant terrassenc, situat al carrer d'Antoni Torrella, és el seu projecte de més èxit i la seva gran aposta personal en aquesta nova etapa.