L’Escola Pia transformarà el recinte històric per unir Secundària i Batxillerat

L’Escola Pia de Terrassa transformarà el seu recinte històric del carrer Col·legi per posar fi a la separació física entre els estudis de Secundària i Batxillerat. El projecte, que es desenvoluparà a mitjà termini, preveu traslladar-hi els dos cursos de Batxillerat, que actualment s’imparteixen al carrer Camí Fondo, i crear nous espais educatius, de treball col·laboratiu i d’activitat física.
La intervenció, dissenyada per Aquidos Arquitectes, actuarà sobre l’edifici històric, construït l’any 1864 i ampliat durant els anys cinquanta. El projecte contempla una nova construcció de 1.800 metres quadrats distribuïts en quatre plantes que connectarà els dos extrems de l’edifici i permetrà reorganitzar bona part dels espais del centre.
La nova edificació acollirà les aules de 1r i 2n de Batxillerat i de 4t d’ESO, a més d’aules específiques i laboratoris. També hi haurà espais pensats per al treball col·laboratiu i cooperatiu, un dels eixos del projecte pedagògic de l’Escola Pia. D’aquesta manera, el centre busca afavorir una major connexió entre les diferents etapes educatives de Secundària.
Un pati cobert de 450 metres quadrats
Una de les actuacions serà la transformació de la planta baixa, que mantindrà l’ús de pati però quedarà coberta. L’espai, d’uns 450 metres quadrats, funcionarà com a zona de trobada i d’activitat durant els dies de pluja i també davant d’episodis de calor extrema.
El projecte preveu igualment reformar i ampliar el pati de Sant Josep de Calassanç, que es convertirà en un espai verd destinat a la relació i al descans dins del recinte escolar.
El Batxillerat conservarà, alhora, un accés diferenciat per mantenir el caràcter preuniversitari que actualment té aquesta etapa al carrer Camí Fondo. El nou espai disposarà d’una entrada pròpia des del carrer Cisterna, amb escales i ascensor independents.
Un nou gimnàs i sala polivalent
La intervenció també inclou la construcció d’un nou gimnàs de 350 metres quadrats, situat en una planta soterrada a la cota del carrer Cisterna. L’espai podrà funcionar igualment com a sala polivalent i ampliarà les possibilitats de l’escola per acollir activitats físiques, educatives i comunitàries.
Les obres està previst que comencin a principis del curs vinent i es faran per fases per minimitzar l’impacte sobre l’activitat acadèmica. La previsió és completar el projecte en aproximadament quatre anys. D’aquesta manera, l’alumnat que aquest curs iniciï l’ESO podria arribar a estrenar els nous espais quan finalitzi la seva etapa de Secundària.
La transformació suposarà, així, una nova distribució dels usos del recinte històric de l’Escola Pia, amb la voluntat d’adaptar els espais a les actuals necessitats educatives sense perdre la identitat d’un edifici vinculat a diverses generacions d’alumnes de Terrassa.