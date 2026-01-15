La plaça del Progrés torna al passat en la nova làmina del Diari

La col·lecció “Terrassa. Mirades d’un altre temps”, impulsada pel Diari de Terrassa, amb el patrocini de l’Ajuntament, publica aquest dissabte 17 de gener la seva segona entrega. Després del Grup Escolar Torrella, protagonista del primer capítol, aquest cop la sèrie de làmines que rescata bocins del patrimoni urbà desaparegut (o transformat) però encara present en el record col·lectiu, se centra en un altre indret emblemàtic: la plaça del Progrés.
La làmina combina una aquarel·la de Robert Cabeza, que recrea l’aspecte d’aquest espai en altres temps, amb el text de Rafael Aróztegui, que contextualitza la seva història i n’explica anècdotes sovint desconegudes per a les generacions més joves: des de l’encàrrec d’urbanització de l’espai l’any 1878 fins a la consolidació com un punt central de la vida comunitària del barri de Ca n’Aurell. El resultat és una mirada sensible i documentada que apel·la tant a la nostàlgia com a la curiositat.
El projecte “Terrassa. Mirades d’un altre temps” neix de la voluntat compartida de Cabeza, dibuixant i aquarel·lista, i Aróztegui, fotògraf i divulgador de la història local, de preservar la memòria d’una ciutat transformada per dècades d’enderrocs i reformes. En total, la col·lecció constarà de deu làmines, que s’aniran publicant de manera periòdica a l’edició en paper del diari, des del passat 23 de desembre fins al 23 d’abril, diada de Sant Jordi.