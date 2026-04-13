L’Ajuntament treballa per disposar d’una proposta d’Ordenança del Paisatge Urbà abans de final d’any

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat els tràmits per contractar la redacció de la futura Ordenança del Paisatge Urbà a una empresa externa especialitzada. Així s’ha informat aquest dilluns a la tarda a la Comissió Informativa de Territori i Habitatge.
Tot i que Terrassa disposa d’un marc normatiu ampli en matèria urbanística, amb diverses ordenances municipals —com la d’usos i activitats o la reguladora dels sorolls i les vibracions—, actualment no existeix cap regulació específica que abordi de manera integral el paisatge urbà. Amb aquest objectiu, l’any 2021 es va aprovar un avantprojecte d’ordenança que definia els primers criteris i objectius de regulació, i l’any 2023 es va dur a terme una consulta pública per recollir l’opinió de la ciutadania.
La redacció de la nova ordenança es tramitarà a través de l’Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), mitjançant un contracte menor. El document haurà d’establir els criteris per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge urbà, donant resposta als reptes detectats i incorporant tant els treballs previs com les aportacions del procés participatiu.
En aquest sentit, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha destacat que "la nova ordenança ha de permetre protegir i ordenar el paisatge urbà per garantir-ne un ús sostenible, preservar-ne els elements més característics i millorar la qualitat de vida a la ciutat, incorporant criteris estètics, d’imatge, d’ús i de confort".
La previsió és que, un cop formalitzat l’encàrrec, es desenvolupin els treballs tècnics amb coordinació i seguiment municipal, i que es pugui disposar d’un document final per a la seva validació tècnica abans de finalitzar aquest any.
Aquesta iniciativa s’emmarca en els objectius del Programa de Govern 2023-2027, que planteja avançar cap a un model de ciutat més sostenible, a escala humana i compromès amb la preservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.