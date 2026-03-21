Les ADF estrenen mòdul d'aparcament a les seves oficines a Els Bellots

L'Associació de Defensa Forestal (ADF) de Terrassa ja té nou aparcament per als seus vehicles a les seves oficines de Els Bellots. L'entitat de voluntaris forestals podrà utilitzar el nou espai, de gairebé 135 metres quadrats de mòduls prefabricats, per resguardar-hi els seus 4 vehicles, a més de dos transports més dels serveis municipals. D'aquesta suèrfície, al voltant de 30 metres quadrats es destinaran a l'emmagatzematge de materials i equipaments de treball de les ADF.\r\n\r\nLes obres per materialitzar aquest espai també s'han aprofitat per rebaixar les terres i anivellar el terreny a la cota de l'edifici d'oficines ja existent i, a més, per adequar la connexió del clavegueram exterior i de la xarxa elèctrica i hídrica, així com per a instal·lar un sistema d'enllumenat interior i exterior millorat. En total, aquesta actuació ha suposat un cost de prop de 150.000 euros.\r\n