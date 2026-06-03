Memòria d’una ciutat que va desafiar el franquisme: “Som millors que fa 50 anys”

Mig segle després que Terrassa protagonitzés alguns dels primers grans gestos de llibertat política en una Espanya encara marcada pel franquisme, la ciutat ha tornat aquest dimarts la mirada a aquell maig del 1976 convuls que va canviar la seva història. L’Auditori Municipal ha acollit l’acte de commemoració del cinquantè aniversari del Primer de Maig al Torrent de Vallparadís i del multitudinari míting del PSUC al pavelló de l’Sferic, dues fites que van convertir Terrassa en un símbol de la lluita antifranquista.
La trobada, impulsada pel grup de Memòria Democràtica i el Sindicat de Pensionistes de CCOO del Vallès Occidental i Catalunya Central, ha reunit protagonistes directes d’aquells fets i desenes d’assistents.
La sessió ha començat amb la intervenció del secretari general de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central, Iván Ramos, que ha reivindicat el llegat de la generació que va desafiar el franquisme. “Espanya, Catalunya i Terrassa són millors que fa 50 anys”, ha expressat, recordant que “hi va haver gent que se la va jugar: es van comprometre, van lluitar, van pensar i es van organitzar”. Ramos també ha advertit que ara “tenim el repte de combatre l’extrema dreta i l’individualisme, i ho haurem de fer des del convenciment que només amb democràcia podran avançar els drets socials i laborals”.
Després de la projecció d’un vídeo sobre els esdeveniments de 1976, ha arribat una taula rodona amb Pau Monterde, Magda Segura i Joan Busquet. També estava previst que hi participessin Roc Fuentes i Rafael Zoyo, però finalment no hi han pogut assistir.
Una ciutat en plena ebullició
Pau Monterde, que va presentar aquell històric acte del 29 de maig de 1976 a l’Sferic, ha descrit una ciutat en plena ebullició política i social. “S’havien produït moltes manifestacions, vagues i assemblees. El moviment obrer era el centre de tot el que es movia a la ciutat”, va recordar.
La perspectiva de les dones ha arribat de la mà de Magda Segura, que formava part del comitè local del PSUC i era una de les organitzadores de la militància a Terrassa. Tant ella com la seva parella, Rafael Zoyo, havien estat empresonats durant el franquisme per la seva vinculació amb el comunisme. Tot i assegurar que mai no es va sentir discriminada dins del PSUC o dels sindicats, ha subratllat que “a les dones els era molt més difícil ocupar llocs importants”. Segura va definir la situació de l’època amb una frase contundent: “La dona era un ciutadà de segona categoria”.
Joan Busquet, aleshores membre del comitè central del PSUC i responsable del comitè local del partit a Terrassa, ha explicat per què Terrassa va poder acollir el primer gran míting comunista “autoritzat” de l’Estat després de la Guerra Civil. “El PSUC tenia una força extraordinària a Terrassa”, ha assenyalat. Segons Busquet, el partit comptava amb 1.700 militants que pagaven quota i havia repartit 4.000 carnets a la ciutat. “Les respostes als grans problemes socials estaven en mans de la societat, més que dels partits”, ha defensat, destacant l’estreta vinculació entre el PSUC i els moviments obrers, veïnals i culturals.