Medalla de la Ciutat per a Rafel Comes

Terrassa atorgarà la Medalla de la Ciutat a Rafel Comes en reconeixement a la seva tasca ingent com a historiador i documentalista. La petició formal per concedir-li aquesta distinció va arribar aquest divendres al ple municipal avalada per un ampli gruix de la societat civil i cultural terrassenca. Entre les entitats impulsores figuren l’Ateneu Terrassenc, el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa o la Fundació Arxiu Tobella, que consideren la seva figura totalment indispensable per a la preservació de la memòria col·lectiva local. Nascut l’any 1942 i vinculat inicialment a l’empresa tèxtil familiar, Comes es va dedicar plenament a la recerca històrica a partir de l’any 1995. \r\n\r\nLa seva dedicació constant li ha permès bastir un arxiu documental que avui és una font de consulta obligatòria per conèixer a fons els segles XIX i XX a Terrassa. Comes ha destacat com a investigador i divulgador, publicant nombrosos articles en capçaleres de referència com la revista Terme i diversos butlletins locals. Mitjançant aquests textos, ha tret a la llum dades inèdites sobre nissagues industrials, personatges il·lustres i episodis històrics poc coneguts de la crònica local.\r\n\r\nLa historiadora Anna Fernández l’ha definit precisament com un “autèntic exorcista de l’oblit” posant en relleu el seu rigor i constància.\r\n