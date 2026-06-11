Un ferit per arma blanca en una baralla al carrer Germà Joaquim de Terrassa

Un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dimecres en una baralla que ha tingut lloc al carrer Germà Joaquim de Terrassa, al barri de Can Palet, segons han informat els Mossos d'Esquadra.\r\n\r\nEls fets han tingut lloc cap a dos quarts de set de la tarda. La víctima ha estat traslladada a un centre sanitari i, segons indiquen des del cos policial, no es tem per la seva vida. Ara s'ha obert una investigació per intentar trobar el responsable de l'agressió i esclarir les causes dels fets.\r\n