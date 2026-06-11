Terrassa

Un ferit per arma blanca en una baralla al carrer Germà Joaquim de Terrassa

La víctima ha estat traslladada a un centre sanitari i no es tem per la seva vida

  • Vehicle dels Mossos d'Esquadra

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de juny de 2026 a les 11:49
Actualitzat el 11 de juny de 2026 a les 12:09

Un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dimecres en una baralla que ha tingut lloc al carrer Germà Joaquim de Terrassa, al barri de Can Palet, segons han informat els Mossos d'Esquadra.

Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de set de la tarda. La víctima ha estat traslladada a un centre sanitari i, segons indiquen des del cos policial, no es tem per la seva vida. Ara s'ha obert una investigació per intentar trobar el responsable de l'agressió i esclarir les causes dels fets.

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