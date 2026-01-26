Mossèn Homs, mig segle d’històries: “Es va presentar Tomatito a la porta”

Més enllà de les xifres i les reformes, l’acte de celebració dels 50 anys de la residència de Mossèn Homs ha servit aquest dilluns, sobretot, per fer memòria. Un viatge sentimental que ha arrencat amb la història dels terrenys, antigues vinyes del segle XVI propietat del mercader Jaume Doms, i la inauguració oficial el 1976 amb Adolfo Suárez i Jordi Pujol, però que ràpidament ha cedit el protagonisme a les petites grans històries humanes que s'amaguen rere les parets de l'edifici.
La història real del centre no està escrita als documents oficials, sinó en la memòria de testimonis com la Maria, una veïna que va veure créixer l'edifici totxo a totxo abans de convertir-se en una de les seves primeres 27 cambreres. Aquest matí, emocionada i amb un ram de flors a la mà, la Maria recordava una època vibrant en què a la residència hi vivien gairebé 200 persones. “Es feien curses amb les safates!”, ha rememorat entre rialles, confirmant que, tot i la duresa de la feina, també hi havia moments per l'esbarjo.
Quan el Tomatito va trucar a la porta
El repàs a l’anecdotari ha destapat episodis que semblen de pel·lícula. El més sorprenent, el de l’Esteve Moliné, un resident que assegurava haver tocat la guitarra amb llegendes del flamenc com l’Antonio González, el Pescaílla, o el Tomatito. Molts pensaven que eren batalletes, fins que un dia, aprofitant una actuació a Barcelona, el mateix Tomatito es va presentar a la porta de la residència per visitar el seu vell amic, deixant tothom bocabadat.
També hi ha hagut espai per a la picaresca i la sort, com la història d’aquell resident a qui li va tocar la loteria i va decidir "escapar-se" per celebrar-ho, o la fortuna del José Catalán, guanyador d'un Ford Fiesta vermell en un concurs a l’antic Pryca. Fins i tot l'aparcament té les seves anècdotes: el Seat Panda marró del Ramon Creus i la Manolita García, que va acabar convertit en la llar de tres o quatre gats.
La felicitat de les petites coses
La celebració ha recordat que, a vegades, la felicitat als 100 anys no necessita grans luxes. La Francesca en va tenir prou amb un entrepà de mortadel·la el dia del seu centenari per ser la dona més feliç del món, mentre que la Marina va demanar un privilegi senzill: ser la primera d’anar a la perruqueria durant tot un mes.
Les parets de Mossèn Homs també guarden vides fascinants anteriors a l'ingrés: des de la Dolors Llordella, casada per poders en una cerimònia oficiada pel capità del vaixell que la portava al Marroc, fins a l'àvia del futbolista Marc Bartra, que també va ser resident del centre, segons han explicat.