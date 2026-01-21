Óscar Puente avisa que avui no hi haurà trens a Rodalies gairebé "amb total seguretat"

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha reconegut aquest dimecres que la previsió és que no hi hagi servei a la xarxa de Rodalies, i per tant tampoc a la R4, durant tot el dia. En declaracions a TVE, Puente ha augurat que el tall es mantindrà "en principi, al llarg del dia d’avui amb total seguretat", sense voler avançar esdeveniments sobre l'afectació en dies posteriors.
Sobre la tragèdia de Gelida, Puente ha detallat que el mur de contenció es va desplomar parcialment sobre la cabina, deixant al maquinista una capacitat de reacció "nul·la" davant d'una desgràcia que atribueix a la meteorologia. Tot i això, ha subratllat que el balanç podria haver estat molt més dramàtic si no fos perquè, casualment, en aquell tram hi havia obres i la velocitat estava limitada a 60 km/h, lluny dels 140 km/h habituals.
La inestabilitat del terreny continua sent la gran preocupació vint-i-quatre hores després. Segons el ministre, Adif està inspeccionant la infraestructura pam a pam i la situació és tan delicada que "avui s’ha enfonsat un altre mur a Pineda de Mar", per sort sense conseqüències. La prioritat ara és revisar tots els "punts crítics" per no reobrir la línia fins que la seguretat estigui absolutament garantida.