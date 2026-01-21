"És un desastre!": cansament i indignació a l'Estació del Nord per la suspensió de trens

L'ambient a l'Estació del Nord de Terrassa aquest dimecres al matí era una barreja densa de cansament i resignació col·lectiva. El vestíbul de Renfe, habitualment un lloc de pas ràpid cap a les andanes soterrades, estava tancat al pas. Uns informadors de la companyia aturaven els viatgers a la porta bloquejada amb una cinta, mentre els monitors estaven engegats però no oferien la informació correcta, ja que no circulava cap tren. La jornada ha començat amb la pitjor de les sorpreses per als viatgers de la línia R4: el servei estava totalment interromput per la revisió de seguretat a les vies després del fatal accident d'ahir.
La confusió que s'ha viscut a Terrassa a primera hora no ha estat un fet aïllat, sinó una conseqüència més de l’aturada ferroviària provocada per l’accident d’anit a Gelida, on la caiguda d’un mur de contenció va causar una víctima mortal. El que semblava una incidència llunyana al Penedès va obligar a interrompre la línia ja a última hora d’ahir i avui ha acabat afectant també la resta de la xarxa a Catalunya, deixant milers d’usuaris del Vallès sense el seu transport habitual per anar a treballar a Barcelona o a altres localitats.
Els que baixaven a treballar a la capital ho tenien més fàcil i eren els qui rebien informació més concreta. Només havien de desviar-se uns metres per accedir a les validadores dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), la resta intentava buscar al mòbil i amb l'ajuda dels informadors quina era la ruta menys complicada per arribar al seu destí. A la Laia li explicaven que, per anar a Manresa, havia de baixar a Sant Cugat amb FGC, fer un transbord a Sabadell i buscar un enllaç amb bus. Amb el mòbil a la mà i una expressió de cansament visible, resumia el sentiment general: "Això és el pa de cada dia, però avui ja passa de taca d'oli. Sabia que hi havia hagut l'accident a Gelida, però ningú ens explica quan es restablirà el servei. Ens sentim totalment abandonats", comentava, mentre intentava quadrar els horaris de la ruta alternativa.
També en Jaume Sabaté havia d'anar a Manresa per una reunió: "Ahir ja ho vaig cancel·lar perquè havia caigut un pi a la via i es va suspendre el servei, i avui això. És un desastre!", exclamava, recordant l'incident del pi de Viladecavalls que ja va complicar la tarda de dimarts.
En Ramsés, d'origen cubà, no havia sentit les notícies del matí. "Encara no he pogut avisar que no arribo a treballar a Montcada. Com que no tinc televisió, no ho sabia, m'acaba d'agafar totalment per sorpresa. El pitjor no és l'avaria, és la falta d'informació", explicava visiblement aclaparat.
La indignació creixia a mesura que arribaven nous viatgers que desconeixien la situació o que esperaven que passada la primera hora ja s'hagués resolt. La gent s'acostava amb comptagotes als informadors i la resposta era sempre la mateixa: paciència. Però a molts, com la Carme Muñoz, que treballa a la Vall d'Hebron, la paciència se li havia acabat fa estona: "És veritat que és un accident i que ha plogut molt i pot haver-hi desperfectes, però jo soc usuària habitual i quan no és una cosa és l'altra. És una vergonya absoluta, no fa gaire ens vam quedar tirats a Montcada Bifurcació".
A mesura que el matí avançava, a l’Estació del Nord cada cop més gent desistia del seu viatge. En Johnny Vivas i la seva parella havien planejat anar de compres, però dubtaven si deixar-ho estar: "Ens diuen que demanem informació als autobusos; no sabem què farem", lamentaven. L'Anna Marín, que anava al metge a Sabadell, tampoc ho tenia clar: "Hauré de trucar i cancel·lar-ho". Sense trens a la vista pel sinistre de Gelida, els viatgers esperaven que es reprengués una normalitat que, a Rodalies, els sembla cada cop més una excepció.
La incertesa, però, traspassa les fronteres de Rodalies. L'Angustias Muñoz i l'Antonio Ruiz no viatgen fins dimarts de la setmana que ve, però s'havien acostat igualment a l'estació per intentar esbrinar si tindran problemes. Han d'anar a Màlaga i estaven alarmats per l'altre gran focus informatiu de la xarxa ferroviària: el greu accident a Adamuz (Còrdova), on el descarrilament de dos trens va provocar diumenge 42 víctimes mortals i 122 ferits. Un sinistre que ha obligat a tallar la línia de l'AVE i manté el país en estat de xoc.
L’efecte dòmino a la carretera i a la resta del transport públic
Al Vallès i a Catalunya, l’aturada de Rodalies ha provocat que, des de primera hora del matí, hi hagués més embussos a la C-58, on s’han arribat a registrar cinc quilòmetres de cues entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona i tres més a l’altura de Ripollet en direcció Manresa. També els taxistes que eren a la parada més propera a l’Estació del Nord comentaven que, sobretot entre les 5.30 i les 8.30 hores, han tingut més desplaçaments fora de Terrassa del que és habitual.
Pel que fa als autobusos interurbans, Moventis ha anunciat que reforçava el servei a les línies interurbanes del Vallès Occidental i el Maresme davant l’augment de passatgers per la suspensió del servei de Rodalies. Els seus responsables han explicat que es manté tot el servei d’hora punta durant tot el dia i que s’hi afegeixen més vehicles. A les 10 hores també s’estava treballant en la possibilitat d’incorporar autobusos de serveis discrecionals que poguessin reforçar el servei. TMB també ha ampliat la seva cobertura.
El servei de trens continuarà suspès fins que Adif pugui garantir l’estat de la infraestructura després del pas del temporal Harry i dels dos accidents de dimarts. La situació ve marcada principalment per la gravetat de l'accident de Gelida, on un maquinista en pràctiques va perdre la vida i 37 persones van resultar ferides, cinc d’elles greus. El tren de l'R4 —la mateixa línia que passa per Terrassa— cobria el trajecte cap a Manresa quan va impactar contra un mur de contenció que havia cedit, fet que va causar la mort d’un dels ocupants de la cabina.
Mentrestant, el sindicat de maquinistes SEMAF ha anunciat en un comunicat que convoca una vaga general del sector davant "la inadmissible situació de deteriorament constant del ferrocarril", i reclama "implementar mesures d’urgència que garanteixin la integritat dels professionals i els usuaris".