"Recuperem el Karmel" denuncia falta de diàleg amb el Prior

Després d'un parell de mesos de conflicte obert entre més de 150 famílies de l'escola Mare de Déu del Carme i la nova direcció del centre per un presumpte "gir radical ideològic", la plataforma "Recuperem el Karmel" va acudir al Prior Provincial, Javier Garmón, per mediar la situació. Després d'intentar-ho i no rebre resposta, l'advocat de les famílies, Miquel Morales-Sabalete ha fet pública una carta oberta expressant el seu malestar per la trobada frustrada: "entenem que, buscada per vostè o bé provocada per aquells que tenen ara en les seves mans l’efectiva direcció del centre tot i no ser-ne els titulars, volem fer públic el nostre desacord i descontent amb els recents canvis i modificacions en el projecte educatiu i part del professorat".

El Prior respon haver rebut el fax de petició, però que no correspon a ell mediar la situació, perquè es deu a qüestions internes del centre. Garmón retreu haver-se assabentat del problema a través de la premsa, afirma que qualsevol procediment i acomiadament es deu a fets interns, i demana que així es mantinguin. Admet també haver iniciat investigacions internes per provar les acusacions dels denunciants, i insta les famílies a mantenir contacte amb la direcció del centre per solucionar el problema.

L'advocat de les famílies, Morales-Sabalete, també lamenta "la seva directa acusació sobre la seva participació en actes de vandalisme com les pintades aparegudes en les instal·lacions de l’escola, acusacions del tot gratuïtes".

Investigació en curs

El Parlament se'n va fer ressò del cas fa unes setmanes i la consellera d'Educació, Esther Niubó, va anunciar que hi havia un expedient obert al centre per investigar la situació. Aquest dijous, a instàncies dels Comuns, el Parlament ha votat àmpliament a favor de rebutjar l'adoctrinament als alumnes, i que es quedin sense concert aquells col·legis que vulnerin drets fonamentals o difonguin discursos d'odi. El punt, aprovat amb els vots de Comuns, PSC, Junts, ERC i CUP, representa un posicionament ferm contra les ingerències ideològiques que posen en risc la neutralitat del sistema educatiu i els drets de l’alumnat.

En aquest sentit, les famílies denunciants del Karmel apunten cap al director del model educatiu de l'escola, Lluís Seguí, de qui denuncien comentaris xenòfobs, classistes i radicals.

En cas de prosperar la investigació duta a terme pel Departament d'Educació, el concert de l'escola Mare de Déu del Carme correria perill. Un fet que preocupa la plataforma denunciant perquè "obligaria a marxar molta gent", diuen, però alhora apunten que "els diners són secundaris", perquè "qui ha de marxar són ells", fent referència a la direcció del centre.