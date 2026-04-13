Repararan la plaça del Gas pels enfonsaments

L’Ajuntament de Terrassa ha presentat aquest dilluns a la comissió informativa de Territori el projecte de reparació de la plaça del Gas, que s’aprovarà a la pròxima junta de govern. Aquesta intervenció d’urgència està motivada pels assentaments estructurals del terreny que hi han provocat enfonsaments. Les obres, que començaran entre el maig i principis de juny, s’han dissenyat per no haver d’aixecar tota la plaça i busquen estabilitzar el sòl i garantir la durabilitat del paviment, ja que en algunes zones ha baixat entre 15 i 20 centímetres. El cost de l’actuació és de 807.153,65 euros i l’assumirà íntegrament la promotora Metrovacesa.
L’origen dels enfonsaments es remunta a la descontaminació del sòl d’un antic dipòsit de quitrà fa més de cinc anys. La troballa d’uns dipòsits amb valor arqueològic va impedir compactar bé el terreny per tal de preservar-los. Tot i que en la urbanització definitiva del 2023 s’hi va afegir un metre de graves i soleres de fonamentació per evitar els moviments, el ferm ha continuat cedint. “Són obres d’urbanització que va fer Metrovacesa i que s’han executat en diverses fases”, ha remarcat una tècnica municipal a la comissió.
Per resoldre l’enfonsament de l’espai, s’optarà per una solució tècnica menys invasiva que permetrà no haver d’aixecar tota la plaça de nou. L’actuació consistirà a foradar el paviment amb perforacions d’entre 12 i 26 mil·límetres de diàmetre per on s’introduiran diverses cànules.A través d’aquests conductes s’injectaran unes resines especials que, gràcies a l’expansió per compressió, formaran una capa inferior molt resistent per aguantar el pes del paviment. Aquesta tècnica s’aplicarà quirúrgicament només en els punts on els estudis tècnics han detectat una manca de compactació en el terreny.
Així mateix, el consistori ha garantit que els materials utilitzats disposen de tots els certificats pertinents i no contaminaran l’entorn, alhora que es mantindrà un marge de seguretat respecte a l’arbrat per protegir-ne les arrels i afavorir la permeabilitat del sòl.
Cinc mesos d’obres
La previsió és que els treballs s’allarguin aproximadament cinc mesos, de manera que la plaça estaria enllestida abans de finals d’any. Mentre es fan obres, es tancarà el perímetre de la zona afectada per garantir la seguretat dels vianants. Com a mesura preventiva, es desmuntaran els jocs infantils dins de la zona afectada i es protegiran els arbres i el mobiliari urbà. L’empresa constructora té l’obligació de restituir qualsevol element desmuntat a l’estat original. “Ho deixaran en les mateixes condicions que està i, si es fa malbé algun element, el tornaran a reposar”, ha reiterat la tècnica de l’àrea. Si en deu anys, hi ha noves incidències, la promotora hi haurà de tornar a actuar.
L’estacionament irregular a la plataforma única del carrer de Gibert ha generat queixes dels veïns. El consistori s’ha compromès a clarificar la senyalització i sancionar els infractors.