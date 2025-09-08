Retrobaments, nervis i il·lusió en el primer dia de curs escolar

"Allà estan els teus amics! Vols anar amb ells?", i l'infant, corrents, ni dues vegades s'ho ha pensat. Com aquesta escena, mil i una se n'han viscut durant aquest matí, amb motiu del primer dia d'escola pel nou curs escolar 2025-2026. Els centres educatius de Terrassa han vist com, avui, s'omplien de nou d'estudiants que tornaven a la feina després de gairebé tres mesos de vacances. En total, són 28.588 els alumnes matriculats a les etapes d'infantil, primària i secundària obligatòria, segons dades dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental.
La Camila portava el seu fill a la porta de l'Institut Escola Pere Viver, a punt per començar I5, i no podia amagar la seva emoció per retrobar-se amb els seus companys. "Tenia moltes ganes per tornar a l'escola, ho deia molt durant aquests dies", explicava la mare, mentre el seu fill li estirava el braç per arribar el més aviat possible. Una situació similar vivia l'Alba Osuna, mare de dues filles, una d'I3 i l'altra que començava cinquè de primària, al mateix Pere Viver: "Les dues tenien moltes ganes, però també nervis, sobretot la gran".
Uns carrers més cap a l'est de la ciutat, a l'escola Sant Llorenç del Munt, s'aplegaven també un munt de nens i nenes expectants, a punt per entrar per fi al col·legi minuts abans de les 9 hores. Obertes, les portes, tot el professorat esperava als seus alumnes al pati en una mena de formacions per agrupar-los per classes, mentre la seva directora, l'Eva Suárez, els hi donava la benvinguda amb un micròfon i un gran altaveu. "Els mestres tenen la mateixa il·lusió que els alumnes: per venir, preparar el curs, per rebre'ls com ells es mereixen. Hi ha moltes ganes per treballar perquè s'han invertit moltes hores perquè tot surti bé", confessava Suárez. Els alumnes s'han retrobat amb els seus companys entre abraçades i riures. També s'ha deixat entreveure alguna tímida llàgrima -d'infants, però també, d'algun pare i mare-, però res que una bona rebuda dels mestres de l'escola no hagi solucionat en minuts, fins i tot, segons.