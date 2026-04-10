Terrassa es manifesta dissabte per la sanitat pública

La Comissió d’Entitats per la Sanitat Pública ha convocat aquest dissabte al matí una manifestació. La cita és a les 11 hores a l’Estació del Nord. La protesta avançarà pel Passeig del Vint-i-dos de Juliol, baixarà per la Rambla d’Ègara i es dirigirà cap al Raval de Montserrat. A partir de les 13 hores està prevista la lectura d’un manifest davant l’Ajuntament, elaborat per les diferents associacions, entitats, sindicats i grups polítics de Terrassa, Rubí, Viladecavalls i Olesa de Montserrat que s’hi han adherit. A les 14 hores es donarà per acabada la manifestació.
L’eslògan de la marxa serà “La defensa de la sanitat pública és cosa de tots”. Reclamen una sanitat cent per cent pública, universal, digna i de qualitat, així com la dimissió de la consellera Olga Pané.
Les entitats convocants alerten del “deteriorament progressiu que pateix el sistema sanitari públic” i denuncien que “les polítiques de la Generalitat dels darrers anys han afavorit la privatització i l’infrafinançament del sistema sanitari”.
Es reclama que es destini un 25% del pressupost a l’Atenció Primària. Demanen també la derogació de la Llei 15/97, “origen del procés de privatització del sistema”. Demanen també un metge de família en menys de 48 hores, la disminució de les llistes d’espera, que hi hagi pediatres i odontòlegs a tots els CAP. Advoquen també per unes “urgències dignes” i reclamen que s’obrin tots els llits hospitalaris. Així mateix, exigeixen condicions dignes per al personal sanitari, així com millores en l’atenció de salut mental.