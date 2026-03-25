Terrassa treu pit del potencial audiovisual per retenir talent

Terrassa ha reivindicat aquest dimecres el seu potencial com a pol de formació i projecció audiovisual amb la jornada “Terrassa Universitària (TU). Campus Audiovisual Experience”, celebrada al plató del CITM-UPC. La iniciativa, impulsada pel Servei d’Universitats i Transferència de Coneixement de l’Ajuntament amb la col·laboració del CITM-UPC, l’ESCAC i l’Eseiaat-UPC, ha apropat els estudis audiovisuals a alumnat de batxillerat.
L’objectiu és clar: mostrar les sortides professionals d’un sector en creixement i, alhora, retenir el talent jove a la ciutat. “És important que l’estudiant col·loqui aquí la seva feina i el seu futur”, ha defensat el tinent d’alcalde Joan Salvador, que ha apel·lat a la capacitat de Terrassa per generar oportunitats en un àmbit amb gran demanda.
Des de l’àmbit acadèmic, els centres han posat en valor tant la qualitat formativa com l’ecosistema que envolta els estudis. El director de l’Eseiaat, Jordi Voltas, ha destacat el paper de les associacions d’estudiants, amb projectes que van des de coets fins a vehicles elèctrics, com a espais de creixement transversal i innovació. També ha remarcat que “l’enginyeria audiovisual té moltíssim futur i projecció internacional”.
Per la seva banda, Elisabet Tobella, responsable de l’ESCAC, ha subratllat la dimensió global del centre, amb alumnat de prop de 40 països i una forta inserció laboral. “No només a Espanya, sinó a tot el món, venen a buscar alumnes formats a l’ESCAC”, ha assegurat.
El director del CITM-UPC, Carles Sora, ha incidit en la combinació de creativitat i tecnologia dels seus graus, especialment en àmbits com l’animació, el disseny digital o els videojocs, un sector en expansió amb Barcelona com a hub europeu.
La jornada ha inclòs també testimonis d’estudiants i tallers pràctics, per a que els estudiants de batxillerat tinguessin un primer tast de les possibilitats de l’ensenyament al CITM-UPC.