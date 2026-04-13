Terrassa va recollir l’any passat 760 tones de roba als contenidors taronges i a les deixalleries municipals

Terrassa va incrementar l’any passat en un 2% les tones de roba i calçat gestionades a la xarxa de 129 contenidors taronges i a les deixalleries municipals. En total, es van recollir 760 tones (760.000 kg), de les quals 624 (82%) es van dipositar als contenidors, que es mantenen com el principal canal; 51 tones (7%) a les deixalleries de Can Casanovas i Terrassa Neta (Can Barba) i 85 tones (11%) als espais privats.
Durant el 2025 es van renovar els contenidors, amb models de més capacitat i una imatge corporativa actualitzada. També es va incorporar una nova retolació que ha contribuït a millorar la visibilitat i la percepció per part de la ciutadania.
El regidor de residus, Xavier Cardona, ha destacat que aquestes dades demostren l’aposta de la ciutadania pel reciclatge i per un consum més responsable. En aquest sentit, ha assegurat que “el 2025 ha estat l’any en què hem recollit més quantitat de roba a Terrassa”, afegint que "això ens demostra que oferim un servei eficaç, estable i ben distribuït perquè va en augment, però també que la ciutadania està conscienciada i és responsable".
Els dies amb més recollida són dilluns, dimarts i dimecres, mentre que els períodes amb més ocupació dels contenidors coincideixen amb el canvi d’armari, especialment als mesos de maig i juny i entre octubre i novembre.
La roba i el calçat recollits es reciclen, es reaprofiten i es transformen a través de Formació i Treball, Empresa d’Inserció S.L., entitat que treballa per la inserció sociolaboral de persones amb risc d’exclusió social. El material es recull setmanalment i es classifica: el que està en pitjor estat es recicla per obtenir noves fibres, mentre que la resta es destina a una segona vida. Aquest model aposta per una gestió eficient, sostenible i inclusiva, que fomenta la integració social a través de l’economia circular.
Una nova fracció
La Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu estableix que els estats membres han de realitzar la recollida separada de tèxtils abans de l’1 de gener de 2025, una obligació que també recull la legislació estatal.
A Catalunya, cada persona genera aproximadament 20 kg de residus tèxtils a l’any, però només se’n recull selectivament el 13,6%. La resta acaba, en gran part, incinerada o en abocadors, amb un fort impacte ambiental i econòmic. De fet, la indústria tèxtil és actualment el cinquè emissor de gasos d’efecte hivernacle al món.
Objectius per al 2026
Entre les línies de treball per aquest 2026 destaquen l’actualització dels punts de recollida, la voluntat de reforçar les rutes i l’augment de la freqüència de buidatge a la primavera i la tardor. També es vol potenciar l’ús de les deixalleries municipals, que l’any passat van experimentar un creixement de la recollida en un 30%, així com el servei de deixalleria mòbil com a punts de recollida.
Actualment, Terrassa disposa d’un contenidor per cada 1.803 habitants, amb un total de 129. L’objectiu és arribar als 155 contenidors l’any 2029 per adaptar-se a les normatives europees i al Pacte per la Moda Circular, assolint així una ràtio d’un contenidor per cada 1.500 habitants.
Cal destacar que Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya que recull més roba, només per darrere de Barcelona i Mataró.