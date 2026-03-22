Un foc a una cuina fa evacuar 50 veïns d'un bloc de pisos del Bon Aire

Un petit ensurt al barri del Pla del Bon Aire el migdia de diumenge. Al voltant de les 15 hores, els veïns del bloc 17 del carrer de l'Hospitalet de Llobregat han vist fum blanc a l'escala comunitària i han avisat els Bombers de la Generalitat, que s'han desplaçat fins allà amb cinc dotacions, una d'elles amb autoescala, a causa de la gran alçada del bloc afectat.\r\n\r\nSegons els serveis d'emergència, en arribar s'han trobat amb una cinquantena de persones que havien desallotjat l'ediici per iniciativa pròpia, atesa la possible situació perillosa. Tot i això, l'incendi no era més que una olla que havia calat foc mentre s'hi estava cuinant alguna cosa a un dels habitatges i l'han pogut apagar ràpidament. Bombers no ha reportat cap ferit ni danys materials significatius i els veïns ja han pogut tornar tranquil·lament a les seves llars.\r\n