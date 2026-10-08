Vicenç Villatoro parlarà a LaFACT: "El sentiment de pertinença és una necessitat humana i un valor"

Vicenç Villatoro reflexionarà a LaFACT de Terrassa sobre el sentiment de pertinença i la identitat terrassenca. El periodista i escriptor egarenc serà el proper ponent del cicle Societat i Valors amb la conferència “El valor de sentir-se terrassenc”, que pronunciarà aquest dimarts vinent a La Factoria Cultural, al número 340 de la rambla d'Ègara.
La conferència convida a reflexionar sobre la necessitat de pertinença i la perspectiva des d'on observem el món. Els propers mesos també hi participaran Eugènia Bieto o Xavier Queralt, després de la participació de ponents com Mònica Terribas, David Bueno, Antoni Bassas o Carles Duarte.
La trobada, que tindrà lloc a l'equipament cultural el 13 d’octubre, "serà una vegada més una oportunitat per tractar qüestions d’interès social en un espai de reflexió compartida que té com a eix vertebrador els valors de LaFACT", indica la institució. En aquesta conferència, Vicenç Villatoro "reflexionarà sobre la importància del lloc on vivim i per què el sentiment de pertinença és una necessitat humana i un valor". El periodista fa un "elogi de la plaça" com a espai de trobada i de convivència "i remarca que allò realment important és el punt de vista des d'on observem el món". La sessió començarà a les 18.30 hores. Serà gratuïta, oberta a tota la ciutadania (amb inscripció prèvia) i estarà presentada per Ròmul Prat, membre del Patronat de LaFACT com a representant de la Cambra de Comerç de Terrassa.
Perfil
Vicenç Villatoro i Lamolla, nascut a Terrassa l'any 1957, és un destacat escriptor, periodista i gestor cultural català. Manté una estreta vinculació personal, professional i literària amb la ciutat i el seu entorn. Va iniciar-se com a periodista al Tarrasa Información (actual Diari de Terrassa) i el paisatge vallesà és present en diverses de les seves obres, com "La ciutat del fum" i "Sant Llorenç del Munt [Una biografia]", que ofereix un recorregut per la història, el paisatge i la memòria d’un territori estretament lligat a la seva trajectòria vital.
El periodista fa un "elogi de la plaça" com a espai de trobada i de convivència "i remarca que allò realment important és el punt de vista des d'on observem el món"
És llicenciat en Ciències de la Informació i va ser director del diari Avui entre el 1993 i el 1996 i director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió entre el 2002 i el 2004. En l'àmbit de la televisió, va exercir com a cap de la secció de cultura de TV3 i va presentar espais emblemàtics com "Crònica 3", "Millenium" i "De llibres" al Canal 33. Actualment, com explica LaFACT, manté una presència constant com a analista i articulista en mitjans de comunicació.
En la seva faceta d'escriptor, ha obtingut els principals guardons de la literatura catalana, incloent-hi els premis Sant Jordi, Sant Joan, Ciutat de Barcelona, Prudenci Bertrana i Carlemany. És autor d’altres novel·les com "Evangeli gris", "Hotel Europa" i "Tren a Maratea", i d’una aclamada trilogia formada per "Un home que se’n va", "El retorn dels Bassat" i "La casa dels avis". La seva obra inclou també dietari, poesia i assaig, amb títols com "Llibre d’actes", "Sense invitació" i "Massa foc".
Villatoro també ha escrit lletres de cançons i ha participat com a coautor en guions cinematogràfics com els de "La teranyina" i "Havanera".
El programa
El cicle en el qual participarà aquest dimarts vinent "pretén ser un espai per compartir els valors de LaFACT i, alhora, reflexionar sobre temes d’interès general de la mà de persones rellevants com Salvador Cardús, David Bueno, Mònica Terribas, Antoni Bassas o Eugènia Bieto, entre d’altres", assenyala la institució. Les conferències són gratuïtes i estan obertes a tota la ciutadania. En paraules de Xavier Queralt, president de LaFACT, "les sessions volen convidar a la reflexió amb un to divulgatiu i alhora apropar els valors de l’entitat a la ciutadania de Terrassa". A més, en tots els casos, el Patronat de LaFACT participa activament en la presentació de les sessions, amb la col·laboració de membres com Sergi Artigas, Xavi Coral, Ròmul Prat, Christian Terribas o Maria Vidal