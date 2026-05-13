SOM-HI posa fi al pacte de govern a Castellbisbal

L’Ajuntament de Castellbisbal va anunciar ahir que ha donat per finalitzat el pacte de govern amb el grup municipal SOM VEU i la regidora no adscrita. D’aquesta manera, a partir d’ara, el govern municipal serà gestionat pel grup de SOM-HI Castellbisbal.
Segons explica el consistori en un comunicat, aquesta decisió ha estat motivada per “la manca de confiança i per la impossibilitat de gestionar i tirar endavant projectes de manera compartida”. Així mateix, destaquen “discrepàncies en la definició de prioritats, especialment pel que fa a les inversions a impulsar, per exemple, a les instal·lacions d’Illa Esportiva”.
A més, l’equip de govern vol deixar clar que la decisió de finalitzar el pacte “no respon en cap cas a una qüestió de transparència, sinó a una dinàmica de funcionament que ha fet inviable mantenir l’acord en els termes establerts”.
Davant d’aquest nou escenari, l’equip de govern referma l’objectiu de continuar treballant “amb rigor per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i garantir l’estabilitat institucional”.
En aquest sentit, revalida el seu compromís de diàleg i col·laboració amb tots els grups municipals i manté la voluntat de sumar esforços per impulsar projectes útils per a Castellbisbal i preservar l’interès general.
Així queda el cartipàs
La sortida dels quatre regidors i regidores del govern local implica una reassignació de competències. Així, Josep Goberna serà primer tinent d’alcalde i assumirà Urbanisme i Cohesió Social. Clàudia Cano assumirà Educació i Infància i Gent Gran. Irene Aguilar es farà càrrec de Joventut i Polítiques d’Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Anna Sardà també afegirà Cultura a les seves carteres. La resta passaran a mans de l’alcaldessa.