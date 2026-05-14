Els Pets, Miki Núñez, La Ludwig Band i Els Amics de les Arts, caps de cartell del festival Petits Camaleons

Els Amics de les Arts seran els encarregats del concert inaugural del festival Petits Camaleons, que enguany arriba als 15 anys de vida amb una programació pensada per apropar la música de casa nostra als més menuts amb formats adaptats en durada i exposició sonora. La cita s'allargarà de l'1 al 4 d'octubre al voltant del Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès, i la tancaran Els Pets i Miki Núñez amb concerts al mateix teatre i a la carpa instal·lada just a tocar, a l'Arborètum. La Ludwig Band, Triquell, Sidonie o Renaldo & Clara són alguns dels altres noms destacats del festival, que també ofereix una sèrie d'activitats, com ara rodes de premsa per a nens i nenes o signatures dels artistes.
Els Amics de les Arts tornen al festival després de fer-ho per darrer cop en plena pandèmia, en un format adaptat a les restriccions del moment que no es pot comparar amb la doble programació d'enguany. "Estenen la gira del 20è aniversari, després d'un concert inaugural que va exhaurir entrades, i ve molt de gust tenir-los", ha explicat el director artístic del festival, Albert Puig.
Si bé la formació oferirà el tradicional concert inaugural, repetiran sobre l'escenari del Teatre-Auditori dissabte a la tarda, amb una proposta adaptada al públic infantil pel que fa a la durada, i que tancarà els concerts de dissabte. Abans, però, divendres serà el torn de Pep López, amb un concert a la carpa de l'Arborètum que està adreçat a les escoles, amb entrades que es repartiran entre l'alumnat.
Compartint protagonisme amb els responsables de fer el tret de sortida al festival, dissabte també passaran per Sant Cugat El Pony Pisador, que oferirà un concert amb la seva proposta habitual, "sense una infantilització" del seu estil, segons Puig, marcat per un tipus de música de taverna. Triquell és un altre nom destacat de les propostes de dissabte.
"Va sortir del programa 'Eufòria' i és representant de les noves maneres de fer música urbana amb un estil intel·ligent", ha explicat el director de la cita. Completen el cartell de dissabte noms com els d'Alosa, Ambauka, Izah, Ramonets o Arnau Serrallonga.
Ja diumenge serà el torn d'El Petit de Ca l'Eril, Renaldo & Clara, Sidonie o La Ludwig Band, que compartiran cartell amb altres formacions com Pol Bordas, La Colla Pirata o La Mercabanda. El final de festa, però, arribarà a la tarda, amb les actuacions de Miki Núñez a l'Arborètum i Els Pets al Teatre-Auditori.
Les entrades ja estan a la venda al web del festival, i tindran tres tipologies, com és habitual, depenent del volum de concerts i dels espais. A banda, s'organitzaran activitats, com els concerts per a nadons, l'espai de signatures dels artistes, rodes de premsa i exposicions.
A la vegada, s'habilitarà una àrea de pícnic i hi haurà servei de venda de menjar i begudes en format 'foodtruck' a la rampa paral·lela a la zona de l'Arborètum.