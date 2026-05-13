Cesca Berenguer, candidata a les municipals

L’executiva local de Treballem Junts x Viladecavalls va ratificar en una reunió dilluns per unanimitat la candidatura de Cesca Berenguer com a cap de llista per a les properes eleccions municipals de 2027.\r\n\r\nAmb aquesta decisió, la militància reafirma el seu suport al projecte iniciat per Cesca Berenguer al capdavant de l’alcaldia i al treball desenvolupat conjuntament amb el seu equip de govern. El partit consolida així una línia de continuïtat “basada en la proximitat, la gestió rigorosa i el compromís amb el municipi”.\r\n\r\nPer la seva banda, Cesca Berenguer ha expressat que “mantinc intactes la il·lusió, les ganes i el compromís per continuar treballant per Viladecavalls. Ho vull seguir fent al costat dels veïns i veïnes, que sempre m’han demostrat la seva estima i el seu suport, i amb un equip que creu en el municipi i en la seva gent”.\r\nBerenguer ha afegit que “aquest projecte és col·lectiu, i el nostre objectiu és continuar avançant amb responsabilitat, escoltant i donant resposta a les necessitats reals del poble”.\r\n\r\nAmb aquesta ratificació, Treballem Junts x Viladecavalls inicia “una nova etapa amb la voluntat de seguir sumant esforços i consolidant un model de municipi obert, proper i amb visió de futur”.\r\n