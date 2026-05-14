Rubí fomenta la reutilització tèxtil amb la campanya "Canvi d'armari"

L’Ajuntament de Rubí i el Consorci de Residus del Vallès Occidental van començar ahir l’acció “Canvi d’armari”, que es durà a terme fins al 10 de juny amb l’objectiu de fomentar la recollida selectiva de tèxtil i promoure la seva reutilització entre la ciutadania. Es crearà un punt informatiu de caràcter visual i participatiu, que incorpora quatre contenidors amb missatges inspiradors i informació clara sobre l’impacte ambiental del consum tèxtil.\r\n\r\nAquesta iniciativa coincideix amb el període habitual de fer el canvi de la roba. Es vol aprofitar aquest moment per a valorar el que es té a casa, tenint en compte que el 60% de la roba que hi ha a l’armari no s’usa. També es vol consolidar, en la recollida tèxtil, la diversitat de productes que es poden dipositar als contenidors per a ser reutilitzats o transformats: roba, complements, calçat i tèxtil de la llar.\r\n\r\nLa instal·lació es desplegarà de manera itinerant en diversos punts cèntrics de Rubí, amb uns dies a cada ubicació. La plaça de la Constitució acollirà la iniciativa des d’ahir fins al 18 de maig, seguida de la plaça d’Aragó del 19 al 25 de maig. Posteriorment, el punt informatiu es traslladarà a la plaça del Mercat, del 26 al 31 de maig, i finalment s’ubicarà davant del CAP Mútua Terrassa de l’1 al 7 de juny.\r\n