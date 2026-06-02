Ana Maria Martínez: “Rubí és una ciutat més segura que fa tres anys”

L’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, va encetar dilluns un cicle de trobades ciutadanes per fer balanç dels seus tres anys de mandat a l’actual equip de govern. En aquesta primera sessió, adreçada principalment als veïns i veïnes del centre de la ciutat, la seguretat es va situar com la gran prioritat de l’acció municipal.
Martínez va recordar que Rubí ha encadenat tres anys consecutius de descens dels fets delictius, caient de les més de 4.400 infraccions registrades l’any 2022 a poc més de 3.300 el 2025. Segons va explicar, aquesta millora és fruit d’una gestió basada en el rigor i la prevenció, on destaca el reforç de la coordinació policial, la creació de la Unitat de Proximitat de la Policia Local, l’increment del patrullatge a peu i la implantació de noves tecnologies com el Botó Virtual d’Emergències per al teixit comercial. “Avui podem dir amb claredat que Rubí és una ciutat més segura que fa tres anys”, va cloure de forma contundent.
Més enllà de la seguretat, l’alcaldessa va repassar altres pilars del mandat, com el manteniment urbà i la neteja. En aquest sentit, es va posar en relleu la inversió d’1,6 milions d’euros en la reparació de voreres —més del doble que en el mandat anterior— i el desplegament de plans específics per a les urbanitzacions i els polígons industrials, així com un major control i sancions per combatre l’incivisme amb els residus.
Finalment, en l’àmbit urbanístic, es va assenyalar la remodelació de l’avinguda de l’Estatut com la intervenció més transformadora del període per guanyar espai per als vianants. Martínez va defensar aquest model de gestió basat en la proximitat als barris i va posar en valors aquestes sessions de rendició de comptes que es traslladaran a altres sectors del municipi.