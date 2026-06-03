La Universitat Ramon Llull premia una alumna de Vacarisses

L’alumna de batxillerat de l’Institut de Vacarisses Amanda Garcia Barrachina ha estat distingida amb el Premi d’Excel·lència en la modalitat d’Arts (Premi Josep Antoni Rom) de la Universitat Ramon Llull. El guardó reconeix el seu treball de recerca, “Procés de composició i producció de la musicalització de ‘Bodas de Sangre’”, que consisteix en la creació i producció de set peces musicals inspirades en fragments significatius de l’obra de Federico García Lorca.
Per desenvolupar aquest projecte, l’Amanda va aprofundir en l’anàlisi de l’obra, el context històric i la figura de l’autor, així com en diverses tècniques de composició i producció musical. I és que, actualment, compagina els seus estudis de batxillerat amb el cinquè curs de grau professional de violí i la formació en Teatre Musical al Conservatori de Terrassa.
El jurat de la Universitat Ramon Llull ha valorat especialment la qualitat artística i investigadora del treball, que reflecteix la capacitat creativa, analítica i interpretativa de l’estudiant.
En la modalitat d’Arts, s’hi van presentar un total de 30 treballs procedents de centres educatius d’arreu de Catalunya. L’acte de lliurament dels premis es va celebrar el passat 26 de maig a La Salle-URL, coincidint amb el 25è aniversari d’aquests guardons.