Detenen tres homes per un intent de robatori amb força en habitatges de Sant Cugat del Vallès

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes -dos de 26 anys i un de 24- com a presumptes autors d'un intent de robatori amb força en diversos domicilis de Valldoreix, a Sant Cugat del Vallès. Agents que patrullaven a la zona van rebre l'avís d'un testimoni alertant del comportament sospitós del conductor d'un vehicle en un carrer del barri, que observava de manera insistent diversos habitatges. Poc després, els policies van localitzar el vehicle estacionat, amb un home assegut al seient del conductor. Mentre intervenien, els agents també van observar com un altre individu, vestit de negre, amb caputxa, guants i motxilla, saltava la tanca perimetral d'un domicili i fugia corrent en detectar la presència policial.
Un dels agents el va perseguir a peu, i el va interceptar a uns 300 metres del lloc. Durant l'escorcoll, se li van trobar eines utilitzades habitualment per forçar accessos, com una pota de cabra i un tornavís de grans dimensions.
Tot seguit, els agents van escorcollar el vehicle estacionat i van localitzar documentació a nom del primer detingut, així com roba fosca, guants i altres objectes compatibles amb una actuació conjunta.
Davant d'aquests indicis, els dos homes van quedar detinguts per un presumpte delicte de temptativa de robatori amb força. El vehicle va ser traslladat a dependències policials.
En paral·lel, un mosso d'esquadra fora de servei es trobava prop de la zona on s'havien fet els primers detinguts, quan va observar un tercer individu saltant una porta metàl·lica d'uns dos metres d'alçada d'un domicili.
El mosso va iniciar la recerca del sospitós per la zona i el va localitzar. En veure la presència policial, l'home va intentar fugir cap a una zona boscosa. Després de donar-li ordres verbals i identificar-se com a policia, el mosso va aconseguir que s'aturés i el va retenir fins a l'arribada de les patrulles uniformades.
Aquest tercer individu també va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Tots tres van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Rubí el 15 d'abril.