El Gran Concurs de Grimpaires se celebrarà aquesta setmana

El Gran Concurs de Grimpaires, una de les convocatòries més emblemàtiques i esperades de les Festes de Sant Sebastià de Matadepera, no es quedarà finalment sense celebrar. Després que dissabte passat s’hagués de cancel·lar a causa del temporal de pluja, l’organització treballa ara per poder reprogramar l’activitat. La Germandat de Sant Sebastià encara no ha pogut confirmar la data exacta, però considera la possibilitat de celebrar-la dimecres o divendres d'aquesta setmana.
La cancel·lació del concurs, que havia d’arribar a la seva 51a edició, va ser un dels moments més destacats d’un cap de setmana marcat per les condicions meteorològiques, que van obligar a modificar o anul·lar diverses activitats del programa. El Concurs de Grimpaires estava previst per dissabte al matí, a la plaça de Cal Baldiró, amb l’obertura d’inscripcions a les 10 hores i un límit de 100 participants. La pluja persistent i les previsions d’un empitjorament del temps van portar a esperar fins a les 11 hores abans de prendre la decisió de cancel·lar-lo definitivament.
Aquest dilluns tampoc s'ha pogut celebrar la Retirada del Pi, prevista a les 20 hores, un dels actes simbòlics de la festa. Tot i que el programa oficial situava el 19 de gener com a punt final de les celebracions —sense tenir en compte la projecció “Cinexic: Zog i els doctors voladors” d’aquest diumenge 25 de gener—, la suspensió d’aquests dos actes fa que les festes s’allarguin uns dies més. Així doncs, tant el Concurs de Grimpaires com la Retirada del Pi seran reprogramats, mentre que la resta d’activitats anul·lades —a excepció del torneig de pàdel— no es tornaran a convocar.
El temporal va afectar especialment el segon cap de setmana de les Festes de Sant Sebastià. Dissabte es van suspendre la Gallatack, una cursa ciclista que puja el carrer del Gall, i el torneig de pàdel, que finalment s’ha ajornat al cap de setmana del 24 i 25 de gener. En canvi, altres activitats es van poder mantenir amb canvis d’ubicació: l’arrossada popular es va traslladar al pavelló municipal Primer d’Octubre i a la tarda es van celebrar els jocs populars i el gran concert de Sant Sebastià, també al pavelló. A les 21 hores, el Sopar de Sant Sebastià es va dur a terme amb normalitat, amb totes les entrades exhaurides.
Diumenge, la pluja va continuar condicionant el programa. L’ofici solemne a la parròquia de Sant Joan es va mantenir tal com estava previst, mentre que la processó i la cercavila van quedar anul·lades. Cap al migdia, la plaça de Cal Baldiró va acollir va tenir lloc el Ball de l’Arbre i el Ball de Gegants. D’altra banda, l’exhibició de Pi Olet es va acabar suspenent. A la tarda, sí que es va poder celebrar el concert de Sant Sebastià amb la Banda de Matadepera.
Un comiat amb actes, però sense pi
Aquest dilluns, últim dia oficial de les Festes de Sant Sebastià, s'han mantingut la gran majoria d’actes previstos: jocs i activitats infantils al Casal de Cultura, l’aperitiu al Casal de la Gent Gran i, a la tarda, un espectacle amb Tortell Poltrona al pavelló. La Missa de Difunts ha posat el punt final, mentre que la Retirada del Pi s'ha ajornat per la previsió de pluja.