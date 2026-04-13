La plaça de la Masia de Can Turu, epicentre de Sant Jordi a Viladecavalls

La plaça de la Masia de Can Turu, al costat de la biblioteca de Viladecavalls serà l’epicentre de la diada de Sant Jordi. Durant tot el dia hi haurà parades de venda de roses i llibres a càrrec de les entitats del poble.
Al matí, els infants centraran la programació amb les danses catalanes a càrrec dels alumnes de l’escola Rosella, a partir de les 9.30 hores. Després hi haurà un espectacle d’animació familiar amb la companyia Els farsants i un espai de jocs amb escales musicals i apilablocs. A l’escola Roc Blanc també faran danses catalanes al pati i parades de llibres i roses a càrrec dels alumnes de 6è. Els més petits, els nens i nenes de la llar d’infants Barromina, podran gaudir de la Petita llegenda de Sant Jordi per part de l’escola de música Pau Casals.
A la tarda, a partir de les 16 hores, hi haurà un titella gegant de drac que passejarà per la plaça i a partir de les 17 hores sortiran les entitats de cultura popular a fer un tastet d’actuacions i balls. Seran els Petits Dracs, la Colla Bastonera, les Gralles de Viladecavalls i la Colla Gegantera.
Signatura de llibres
En tot cas, la literatura tindrà el seu moment amb la signatura de llibres per part d’autors locals: Carme Cortadella, Àngels Medrano, Jaume Pujol i Robert Cabeza. A les 18 hores es farà l’entrega de premis del certamen literari Pere Calders i el concurs “El meu conte preferit” que ha organitzat la biblioteca. Serà un acte amb l’acompanyament del Cor Sant Martí. El grup Batukem de l’AFA de l’escola de música tancarà la jornada.
La diada de Sant Jordi també tindrà lloc per la solidaritat, amb una jornada de donació de sang programada al Centre Cívic Paco Cano. Serà entre les 16.30 i les 20 hores.