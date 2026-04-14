L’actor rubinenc Enric Majó és distingit amb la Creu de Sant Jordi

L’actor rubinenc Enric Majó és una de les vint persones i deu entitats que el Govern ha reconegut aquest any amb les Creus de Sant Jordi a proposta de la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
De l’actor Enric Majó se’n destaca una carrera “extensa” que ha “contribuït a la difusió de la cultura catalana”. Rep la distinció per la seva trajectòria i “el seu compromís amb la professió”, que també li han valgut reconeixements com el Premi Butaca honorífic o el premi Teatre Fortuny.
Majó és actor, director i escenògraf, i té una llarga trajectòria en el món del teatre, el cinema i la televisió. Ha treballat en nombrosos muntatges i companyies destacades del país. Va debutar al teatre l’any 1965 amb l’obra “Després de la caiguda” del dramaturg estatunidenc Arthur Miller i sota la direcció d’Adolfo Marsillach.
Cinc anys després es va estrenar a Madrid amb la companyia de Núria Espert, i amb l’obra “Yerma”, de Federico García Lorca. I a la televisió ha format part de sèries tan conegudes com ara “Nissaga de poder” i també a pel·lícules com per exemple “El vicari d’Olot” de Ventura Pons o “El pájaro de la felicidad”, de Pilar Miró.
Altres noms reconeguts amb la Creu de Sant Jordi són la periodista Julia Otero, l’actriu Sílvia Munt, el cuiner, Fermí Puig, la filòsofa Victòria Camps, el fotògraf Joan Fontcuberta, entre altres.