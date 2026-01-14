Blanca Suárez també roda a Terrassa aquests dies

L'elenc d'estrelles del cinema presents a Terrassa aquests dies per al rodatge de "En nombre de otro" s'amplia: l'actriu Blanca Suárez es troba a la ciutat aquest dimecres per participar en la citada producció de Netflix, dirigida per Oriol Paulo. Alexandra Jiménez també ha estat aquest dimecres al Centre de Terrassa.
La filmació de "En nombre de otro" es desenvolupa intensament des de fa tot just una setmana a l'antiga seu de Caixa de Terrassa, al carrer de la Rutlla, reconvertida en plató per a diverses produccions als darrers anys. A partir del passat 7 de gener, es van deixar veure pels carrers dels voltants Eduard Fernández i Mario Casas. I aquest dimecres, Blanca Suárez i Alexandra Jiménez.
Les intèrprets
Blanca Suárez (Madrid, 21 d'octubre de 1988) és una actriu espanyola de renom que es va donar a conèixer amb els personatges de Julia Medina a "El internado" (2007-2010) i Ainhoa Montero a "El barco". Ha estat nominada als Premis Goya per la seva interpretació a la pel·lícula "La piel que habito", de Pedro Almodóvar, realitzada el 2011, com a millor actriu revelació. Ha treballat sota les ordres de directors com Imanol Uribe, José Luis Cuerda, el mateix Pedro Almodóvar i Álex de la Iglesia.
Alexandra Jiménez, nascuda a Saragossa l'any 1980, es va fer famosa pel seu paper com Àfrica Sanz a la sèrie "Los Serrano". Ha protagonitzat sèries com "La pecera de Eva" i "La zona", a més de pel·lícules amb èxit de taquilla com "Superlópez" i "100 metros".