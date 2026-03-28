Ja hi ha dades del Festival Jazz Terrassa: 36.600 assistents

Després de transitar per diverses latituds estilístiques i geogràfiques, el swing precís i esperançador de la Sant Andreu Jazz Band va acomiadar aquest divendres el 45è Festival Jazz Terrassa amb un concert emotiu que va omplir la Nova Jazz Cava i va arrodonir la xifra d’assistents al certamen. El Club de Jazz Terrassa va oferir poc després un primer balanç de l’esdeveniment, que des del 6 de març i durant 22 dies ha omplert la ciutat de jazz i les seves perifèries, amb prop de 60 concerts i activitats i més de 200 músics. L’entitat organitzadora del festival situa en 36.600 el nombre global d’assistents als actes del certamen.
Per descomptat, els concerts matinals i el Pícnic Jazz van concitar l’atenció presencial de 32.500 espectadors, tot i que diversos recitals a l’aire lliure es van traslladar a recintes tancats a causa de la pluja. La Nova Jazz Cava, centre neuràlgic del festival, va registrar una afluència general de 3.000 persones, “consolidant la tendència dels darrers anys”, segons el club, adscrit a Amics de les Arts i Joventuts Musicals.
A 17 espais
La resposta dels espectadors ha estat significativa en diverses convocatòries, dues de les quals amb entrades exhaurides: el concert inaugural, amb Oriol Vallès & Irene Reig Quintet, i la proposta conjunta dels baixistes Carles Benavent i Felix Pastorius. També va haver-hi plens amb Tòfol Martínez Blues Band (que es va mudar a la Cava a causa de la pluja), Belén Bandera & Carla Motis feat. Horacio Fumero i, al parc de Sant Jordi, la proposta de New Old Cats Swing. El club del passatge de Tete Montoliu també es va omplir per a la festa del Jazzterrasman 2026, Guim Balasch.
El festival s’ha dut a terme a 17 espais diferents. Les activitats paral·leles, tant musicals com d’ampli ventall cultural, d’exposicions a xerrades, van superar la xifra de 1.100 assistents.