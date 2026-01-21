Més figures del jazz a Terrassa: Ches Smith i Francesca Tandoi

Fa alguns anys es va encunyar, amb evident esperit comercial, l'expressió "joves encara que àmpliament preparats", que va arribar a utilitzar-se amb recurrència pesada i encara guarda calius. Sense ànim de quedar-nos en camins trillats, l'etiqueta ve a tomb amb les dues apostes desgranades pels organitzadors del 45è Festival Jazz Terrassa (FJT) en el seu degoteig d'anuncis de les figures del pròxim certamen, per al qual queden poques setmanes. Venen dos músics emergents, un dels quals vinculat a l'avantguarda jazzística: el bateria Ches Smith. L'altra, una aclamada pianista italiana, Francesca Tandoi. Tots dos debuten en el festival terrassenc.
El Club de Jazz Terrassa destaca que els dos concerts "reforcen el compromís amb les noves veus del jazz internacional i reafirmen el paper com a plataforma de descobriment i consolidació del jazz actual, combinant risc creatiu, talent emergent i una clara projecció internacional".
Es tracta de dues propostes que suposen debuts absoluts al festival, a la Nova Jazz Cava i a la ciutat de Terrassa. Ches Smith Clone Row, el dijous 19 de març, i el Francesca Tandoi Trio, divendres 20 de març, són dos projectes liderats per músics emergents.
Avantguarda creativa
El concert de Ches Smith, bateria i vibràfon, "suposa una de les apostes més contundents del FJT per l’avantguarda creativa". Considerat per The New York Times com “un dels bateristes més astuts de l’escena experimental”, Ches Smith farà el seu debut a la ciutat, presentant el nou projecte discogràfic "Clone Row" (Otherly Love Records, 2025), un àlbum que explora l’equilibri entre composició i improvisació, "amb un joc constant entre dues guitarres i una base rítmica que combina acústica i electrònica".
El projecte es mou entre el control i el caos, amb referències al jazz modern, el funk i l’experimentació contemporània. A "Clone Row", Smith s’envolta de tres músics fonamentals de la nova generació nordamericana. La guitarrista Mary Halvorson, una creadora molt personal i imaginativa, acompanya Smith des de la seva visió, també, avantguardista. Al seu costat, Liberty Ellman, que ja havia actuat a la Nova Jazz Cava l’any 2004 amb el quartet del trombonista Josh Roseman, i el contrabaixista Nick Dunston, "que va deixar una empremta memorable a l’edició 2024 amb el trio de Marc Ribot", apunta el club.
Nascut a Sacramento i establert a Nova York, Ches Smith és bateria, percussionista, compositor i vibrafonista, "amb una trajectòria marcada per la versatilitat estilística, la investigació sonora i una presència constant en alguns dels projectes més radicals i influents del jazz de les darreres dècades". Ha col·laborat amb figures com el citat Marc Ribot, Tim Berne, John Zorn, Mary Halvorson, Dave Holland, Nels Cline, Terry Riley, Kris Davis o Mr. Bungle, i compta amb nou treballs com a líder.
Única actuació
Per la seva banda, Francesca Tandoi (1984) arriba a Terrassa en l’única actuació que farà a Catalunya. L’endemà del concert de Ches Smith, la Nova Jazz Cava acollirà el debut de Francesca Tandoi, una de les pianistes més aclamades del jazz europeu actual, considerada per bona part de la crítica internacional com una “rising star”, una figura en ascens que ha captivat públic i especialistes arreu del món.
L'espai creatiu del Francesca Tandoi Trio el completen Stefano Senni al contrabaix i Giovanni Campanella a la bateria. El primer ja ha visitat la Nova Jazz cava en cinc ocasions. El segon s’estrena al festival. El trio basa la seva proposta en el swing, la sofisticació harmònica i l'energia comunicativa.
El concert de Terrassa s’inclou en una extensa gira europea, amb parades a París, Viena, Utrecht, Luxemburg, Polònia, Suècia, Itàlia o Suïssa, i serà l’única actuació del trio a Catalunya aquest any. Segons el club organitzador del FJT, aquesta elecció "situa Terrassa i el seu festival com a punt estratègic dins del circuit jazzístic internacional".
Nòmina d'artistes
La pianista italiana, que ha publicat set àlbums com a líder des del 2014, es va formar al Conservatori Reial de l’Haia i a Rotterdam. Ha actuat en escenaris de referència com el Lincoln Center (Nova York), el Bimhuis d’Amsterdam, el TivoliVredenburg d’Utrecht o el Hakuju Hall de Tòquio, i ha participat en festivals internacionals a Europa, Estats Units, Japó, Índia, Sud-àfrica o Rússia. La nòmina d'artistes amb qui ha col·laborat és igualment extensa: la integren músics com Scott Hamilton, Lewis Nash, Snarky Puppy, Stefano Bollani o Darius Brubeck.
A més de la seva carrera com a intèrpret, Francesc Tandoi duu a terme una intensa faceta docent impartint cursos i tallers de piano jazz i improvisació arreu del món, "on comparteix el seu enfocament personal sobre cromatisme, llenguatge bebop i recursos avançats per a la improvisació", conclou el FJT. Tandoi canta, també.
Els noms de Tandoi i Ches Smith se sumen a altres figures amb presència ja anunciada al festival, com ara Carles Benavent, Felix Pastorius, Dave Holland, Lionel Loueke, Jon Irabagon o Dave Douglas.