Què pots fer a Terrassa en tornar de vacances

És cert que la ciutat, i en el seu si la cultura, no s’atura en les setmanes caniculars per excel·lència, mantingut el pols, sobretot, per les visites guiades a l’inacabable patrimoni de Terrassa. La ciutat no es deté, però sí que roman en un estat letàrgic normal per a l’època estiuenca central. I s’estira a poc a poc per a, a partir de la setmana vinent, desfermant les seves forces potencials. S’obre l’aixeta d’una caldera cultural bullent i l’activitat es vessa en una infinitat de propostes de les quals en aquestes pàgines n’oferim una mostra. Arriba una nova edició de la Setmana de Jocs al Carrer, inclosa una exposició de jocs de cartes, i arriben festivals com el Mutacions i el TNT, esdevinguts emblemes de l’avantguarda. I el Moaré, aquesta interferència entre moda i cinema, per no parlar del festival vegà a l’aire lliure més gran d’Europa, el Vegan Fest, al parc de Vallàradís. I a tocar de Terrassa, a Ullastrell, el festival de punk rock i ska, mullat amb cervesa artesana: el Tropical Riot. Hi ha tantes opcions com gustos i colors, els de la Fira del Dibuix, per exemple. I tot plegat sense comptar algunes propostes d’institucions com LaFACT, que arriba amb una atapeïda agenda de dansa, teatre i música. Preparem-nos, doncs, per a una temporada de vertigen.
9a Setmana de Jocs al Carrer. De l'1 al 5 de setembre. Plaça del Vapor Ventalló
Terrassenca de Jocs - Vadejoc impulsa la Setmana de Jocs al Carrer, que omplirà el Vapor Ventalló d’activitats; fins i tot, un campionat de botifarra. Cada dia, de 16.30 a 19.30 hores. A més, exposició de jocs de cartes a Amics de les Arts.
16è Festival de Circ. Del 19 al 21 de setembre. Plaça de l'Assemblea de Catalunya
Amb actuacions d’artistes d’arreu del món, la plaça de l’Assemblea de Catalunya esdevindrà un any més un formiguer de propostes amb la 16a edició del Festival de Circ de Terrassa. Organitzat per l’Associació Tub d’Assaig 7.70, l’esdeveniment es desenvoluparà a la tarda i vespre de divendres 19 de setembre, dissabte 20 i diumenge 21. Gratuït.
Festival Contratemps
Festival Contratemps. 10 de setembre. Església de Sant Pere
El Festival Contratemps, que se celebra a Sant Cugat del Vallès, oferirà una parada a Terrassa amb un concert, “Veus mediterrànies”, de la soprano Alba Quinquillà i la guitarrista Laura Fontanals. 10 de setembre, a les 20.30. El preu: 10 euros.
Fira del Dibuix. 5 d'octubre. Plaça Vella i voltants
La Fira del Dibuix, creada l’any 1978, és una iniciativa oberta a artistes que volen exposar i vendre les seves obres de dibuix, pintura, il·lustració o còmic. Se celebrarà el diumenge 5 d’octubre, de les 11 a les 20 hores, a l’entorn de la Plaça Vella, el carrer Major i el carrer de la Unió. Amics de les Arts organitza la fira.
Festival TNT. Del 2 al 5 d'octubre. Teatre Principal i altres espais
Arts vives, nous formats. El Festival Terrassa Noves Tendències (TNT) és un dels plats forts de la cultura a la tardor. Enguany se celebrarà del 2 al 5 d’octubre amb instal·lacions, teatre i dansa rupturistes i propostes espectaculars al carrer.
Festival Latent. Del 13 de setembre al 26 d'octubre. Sala Muncunill
El Festival Latent, amb una exposició, conferències i trobades, és un projecte per promocionar el talent emergent dins l’àmbit del disseny, la creativitat i l’art digital. Se celebrarà a la Sala Muncunill del 13 de setembre al 26 d’octubre. La inauguració, al mateix espai, a les 18 hores.
Festival Mutacions. Del 24 al 27 de setembre. Eseiaat, Plaça Vella, Nova Jazz Cava
Aquest esdeveniment multidisciplinari fusiona art, innovació i tecnologia amb una programació que compta amb concerts (com el de CRIM, el d’Alexander Kowalski o el Miki Craven), propostes de creació audiovisual en directe amb intel·ligència artificial generativa, un taller familiar interactiu o sessions de rap.
Festival Moaré. 17, 18 i 19 d'octubre. Cal Reig, Vapor de Prodis, Museu Tèxtil
El Moaré arriba a la segona edició mantenint la seva essència, la mescla de l’audiovisual i la moda, del cinema i el tèxtil, però amb una novetat: la Mostra de Fashion Films. Les activitats se celebraran a quatre espais, un dels quals el Vapor Albiñana.
Vegan Fest. 20 i 21 de setembre. Parc de Vallparadís
Terrassa tona a acollir el festival vegà a l’aire lliure més gran d’Europa. El Vegan Fest, que arriba a la sisena edició amb el lema “Viu i deixa viure”, aplega any rere any desenes de milers de visitants. Ofereix xerrades, concerts, parades, col·loquis i sessions de ioga.
Tropical Riot. 13 de setembre. Ullastrell
A tocar de Terrassa podrem gaudir un any més d’un festival de punk rock i ska combinat amb fira de cerveses artesanes. El cartell inclou The Baboon Show, Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band, Les Testarudes, Dee Cracks i Stroh.
Cicle Art Terrassa. A partir del 6 de setembre. Sala Muncunill
Les exposicions “L’Or del Silenci”, de Fèlix Sampietro, i “Fer Migas, un assaig sobre memòria, pèrdua i llenguatge”, d’Helena Laguna Bastante, reprendran el Cicle Art Terrassa el 6 de setembre. L’obertura d’ambdues exposicions tindrà lloc a la Sala Muncunill a les 18 hores.
Macroviciada 3.0. 20 de setembre. Casal cívic de Sant Pere
La gent de la Frikassa repeteix la iniciativa: una jornada de videojocs, la tercera, dedicada al públic familiar. L’esdeveniment se celebrarà enguany el 20 de setembre al casal cívic del barri de Sant Pere.
Pícnic Literari. 4 i 18 de setembre. BCT
Aquesta activitat destinada a la gent gran és una proposta de lectura compartida i “espai de connexió” que té lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT). Les properes cites són el 4 i el 18 de setembre, a les 10 hores.
Ruta Cultural pel barri d'Ègara. 27 de setembre
La confluència del carrer de les Cosidores amb el del Periodista Grané serà el punt de trobada de la Ruta Cultural pel barri d’Ègara que dirigirà l’incombustible Ferran Peña. Es tracta d’una activitat inclosa en el Projecte Barris de Terrassa de l’Ateneu Terrassenc. A les 10.30.
Fira del Llibre en Català. 4 d'octubre. Raval de Montserrat
La tercera edició de la Fira del Llibre en Català a Terrassa, amb parades del sector editorial, es durà a terme al raval de Montserrat el 4 d’octubre, dissabte, de 10 a 20 hores. La iniciativa la impulsa el Consell Local de la República.
Cinema. 19 de setembre. Plaça de la Immaculada
Fins el 22 de setembre no direm adeu a l’estiu. Per tant, podem parlar amb propietat de cinema d’estiu, a la fresca, en proposar la projecció de “La furia” prevista a les 21.30 sl pati de l’AV d’Ègara.