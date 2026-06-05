Tot preparat per a la primera Fira de Còmic de Terrassa

Els impulsors de les primeres jornades del còmic a Terrassa, Ègarcòmic, traslladaran aquest dissabte a la plaça pública la passió desbordant que transmeten en cada conferència, en cada exposició. Tot està preparat per a la Fira de Còmic de Terrassa, que omplirà de fragor de narrativa gràfica la plaça del Vapor Ventalló, de 10 a 21 hores. La cita comptarà amb la presència d’autors de prestigi, com Rajko Milosevic, conegut com a R.M.Guéra, col·laborador de Quentin Tarantino; i Joan Mundet, l’il·lustrador dels llibres del Capitán Alatriste. I amb les parades d’Amaníaco Ediciones, Nikochan, Yermo Ediciones, Tebeos Ricardo Peregrina, Letra Blanka, Arechi, Landròmina, Aftercomic i Dani Zar.
A la fira han confirmat la seva assistència 13 autors. Un d’ells és Rajko Milosevic, conegut com a R.M.Guéra, un reputat dibuixant nascut a Sèrbia, però actualment resident a Espanya. Durant la dècada dels anys 1980, va aconseguir una fama primerenca i nombrosos reconeixements a l’antiga Iugoslàvia. Després de traslladar-se a Barcelona, i d’una dècada de treballs en publicitat i animació per a museus i cinemes, va publicar els primers àlbums a França amb editorials com Glénat o Delcourt. El renom mundial li va arribar de la mà de l’obra “Scalped”, aclamada per la crítica i publicada a la línia Vertigo de DC Comics. Després de col·laborar amb Quentin Tarantino en l’adaptació al còmic de “Django Desencadenado”, ha continuat treballant a França, la Gran Bretanya i els Estats Units.
Autors
A banda de R.M. Guéra, la fira comptarà amb la participació de Joan Mundet, dibuixant que va començar la seva carrera professional el 1975 i és autor de multitud de novel·les gràfiques. A banda dels dos citats, Ègarcòmic ha inclòs la presència de Manel Cruz, Pedro Espinosa, Roger Giménez, Toni Kudo, Angelinux, Ricardo Peregrina, Jordi Ojeda, Juan Samu, Marc Viure, Marc Yarza i Dani ZAR.
A més de la fira, Ègarcòmic ha celebrat la seva primera edició amb tres conferències i una exposició amb originals de l’editorial Fleetway Publications els anys 1960 i 70. La mostra es pot veure aquest dissabte, de 10 a 14 hores, a l’Arxiu Tobella.