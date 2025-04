La construcció, l’únic gran sector que va sumar aturats el març a Terrassa

La construcció és l’únic dels quatre grans sectors d’activitat on va augmentar el nombre de terrassencs aturats el mes de març. Segons recull l’últim informe mensual sobre l’evolució de l’atur registrat a Terrassa elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, l’augment mensual en aquest sector va ser d’un 2,66%. El 31 de març, hi havia 1.314 egarencs desocupats provinents d’aquest sector, 34 més que el 28 de febrer.

En el grup de terrassencs sense ocupació anterior, també va augmentar l’atur tot i que només un 0,98%, arribant a les 1.241 persones, 12 més que al febrer. En canvi, els serveis van tancar el mes de març amb 7.756 aturats, 67 menys (-0,86%). A la indústria se’n compten 1.319, 11 menys (-0,83%) i a l’agricultura n’hi ha 76, 3 menys (-3,80%).

Interanualment, però, l’atur s’ha reduït en tots els sectors. En nombres absoluts lideren el rànquing els serveis, amb 472 desocupats menys. En termes relatius, encapçala la llista la indústria, amb una davallada d’un 14,29%.

En la distribució per gènere, ha minvat tant la desocupació masculina com la femenina. La primera ho ha fet d’una forma una mica més intensa. A 31 de març es registraven 4.799 homes terrassencs a l’atur, 16 menys que el febrer (-0,39%) i 471 menys que el març del 2024 (-8,94%). Les dones aturades són ara 6.907, 16 menys (0,23%) que un mes abans i 477 (-6,46%) menys que fa un any.

De l’informe del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, es desprèn que la caiguda de l’atur al març s’ha centrat en els egarencs de 30 a 45 anys. D’acord amb el document, en els menors de 30 ha crescut un lleuger 0,66% (+10 persones) en comparació amb el febrer i en els majors de 45 s’ha incrementat un encara més petit 0,06% (+4 persones). Interanualment, però, ha caigut en tots els casos.

Les ocupacions elementals són les que aglutinen el gruix més important d’aturats registrats a la ciutat amb el 34,21%. Mensualment, baixen els tècnics i professionals de suport amb un 2,38%. Per contra, els que pugen més són els directors i gerents amb un 1,64%. Anualment, els treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres i els artesans, treballadors de la indústria i construcció són els que cauen més amb un 12,80% i un 12,37%, respectivament. Els operadors instal·ladors també, amb un 11,35%, respecte al març de 2024. Per contra, destaca l’ascens anual dels professionals científics i intel·lectuals amb un 2,48%.

Les activitats administratives i serveis auxiliars (17,24%) es mantenen com la secció econòmica amb un major nombre d’aturats seguida de prop pel comerç (15,05%), la construcció (11,23%) i les indústries manufactureres (10,38%). Entre aquests quatre seccions, que aglutinen un 53,90% dels aturats registrats a la ciutat, aquella que ha experimentat un millor comportament mensual ha estat les activitats administratives, amb una caiguda d’aturats d’un 1,66%. Anualment, són les indústries manufactureres i la construcció les que experimenten una caiguda més pronunciada amb un 14,38% i 9,13%, respectivament.

Els aturats registrats de nacionalitat estrangera són 2.434 i representen un 20,80% del total. Mensualment, han pujat un 1,04%, però anualment han baixat un 6,28%.

En el global hi ha 11.706 terrassencs desocupats, 35 (-0,30%) menys que al febrer i 948 (-7,49%) menys que fa un any.

La construcció, l’únic gran sector que va sumar aturats el març a Terrassa