La Cambra de Terrassa pregunta a les seves empreses sobre l'opa del BBVA al Banc Sabadell

La Cambra de Comerç de Terrassa ha elaborat una enquesta per recavar l’opinió del teixit empresarial de la demarcació sobre els potencials riscos identificats per la mateixa entitat de perfeccionar-se l’opa del BBVA al Banc de Sabadell. Entre aquests, la corporació terrassenca menciona una pèrdua de llocs de treball de col·lectius específics, una pèrdua de proximitat i de la cultura bancària especialitzada en el crèdit a les pimes o una afectació en l’especialització financera en la prestació de serveis en l’àmbit d’internacionalització. També el fet que l’eliminació d’oficines físiques a les ciutats pot afectar la seva activitat comercial i la socialització ciutadana; i que el control accionarial d'una entitat bancària concentrada en fons d'inversió internacionals pot implicar un risc per a la seguretat nacional. Altres aspectes són la possibilitat que la concentració bancària redueixi alternatives de desenvolupament tecnològic en serveis financers; el fet que les condicions imposades per la CNMC tinguin una validesa temporal i es dilueixin amb el temps arran de l'evolució dels mercats i dels mateixos clients, i que no existeixen mesures per protegir els criteris d’interès general afectats.

L’entitat farà circular l’enquesta a través de la seva àmplia base de dades d’empreses. L’objectiu és obtenir coneixement "contrastat i fonamentat" –diuen– per respondre a la consulta pública sobre l'existència de criteris d'interès general afectats per l’operació d’adquisició de BBVA sobre el Banc de Sabadell que el Ministeri d'Economia, Comerç empresa va obrir dimarts i que tancarà al cap de set dies hàbils.

El passat 30 d’abril, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va autoritzar amb compromisos l’adquisició de control exclusiu del Banc Sabadell per part del BBVA, a través d’una oferta pública d’adquisició (OPA). "La unanimitat de l’operació, per part dels membres de la CNMC, ha estat basada en la conformitat del BBVA d’uns compromisos de comportament per millorar i assegurar el finançament, principalment a mitjà i llarg termini, de pimes i dels serveis de pagament TPV a Catalunya i Balears, puix aquests territoris queden clarament afectats per l’operació de concentració", destaca la Cambra.

Ara, "el resultat de la consulta pública del Ministeri, que acaba el 16 de maig, serà determinant per decidir si i en quins condicionants s’eleva la concentració bancària al Consell de Ministres", subratllen des de la Cambra.

La corporació terrassenca es va personar davant la CNMC per ser reconeguda com a part interessada en l’expedient de control de concentracions relatiu a l’operació, però el consell de la CNMC va desestimar la petició. Davant aquesta resposta, actualment la Cambra té interposat recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional per impugnar la decisió.