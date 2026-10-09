Els consells de Cirsa i Lottomatica aproven el projecte de fusió

Els consells d’administració de Cirsa i Lottomatica han aprovat el projecte de fusió per absorció de la companyia terrassenca per part del grup italià, un nou pas en una operació anunciada el passat 2 de setembre. El pla compta amb l’informe favorable de BDO Auditores, designat expert independent pel Registre Mercantil de Barcelona, que considera raonable la relació d’intercanvi d’accions i adequada la compensació econòmica prevista per als accionistes de Cirsa que exerceixin el dret de separació.
Les juntes generals extraordinàries de Lottomatica i Cirsa votaran el projecte els dies 23 i 25 de novembre, respectivament. L’operació també està pendent de les autoritzacions reguladores necessàries. En aquest sentit, les companyies ja han presentat notificacions en matèria de competència a Itàlia, Espanya, Mèxic i el Marroc, així com sol·licituds d’autorització d’inversions estrangeres a les autoritats italianes i espanyoles. També han notificat la fusió a la Comissió Europea en el marc de la normativa sobre subvencions estrangeres.
La integració es durà a terme mitjançant una fusió transfronterera per absorció: Cirsa es dissoldrà sense liquidació i Lottomatica continuarà com a societat resultant. Les empreses preveuen completar l’operació durant el segon trimestre del 2027. La data efectiva serà el desè dia hàbil posterior a la inscripció al Registre Mercantil de Roma, amb el 10 de desembre del 2027 com a termini màxim previst.
Un intercanvi de 0,668 accions
Tal com es va anunciar al setembre, els accionistes de Cirsa rebran 0,668 accions noves de Lottomatica per cada títol de la companyia terrassenca. Abans de la fusió, Cirsa preveu repartir un dividend extraordinari d’1,56 euros per acció, equivalent a uns 262 milions d’euros.
Els accionistes que no estiguin d’acord amb l’operació podran exercir el dret de separació i rebre 13,20 euros per acció, una quantitat que es reduirà en funció de les distribucions efectuades abans de la fusió. L’operació només podrà continuar si les sol·licituds no superen el 5% del capital de Cirsa.
Les dues empreses també preveuen repartir els dividends corresponents a l’exercici del 2026 abans del 30 de juny del 2027, subjectes a les aprovacions i condicions pertinents. L’import màxim anunciat és de 130 milions d’euros per a Lottomatica i de 100 milions per a Cirsa. Si aquests pagaments no s’efectuen abans de la fusió, el dividend extraordinari de Cirsa augmentarà i es proposaran distribucions posteriors per equilibrar els imports rebuts pels accionistes de les dues companyies.
A més, un cop completada la integració, el consell d’administració de Lottomatica proposarà una distribució de capital de 744 milions d’euros. Es podrà articular mitjançant un dividend especial, una recompra parcial voluntària d’accions pròpies o una combinació de totes dues fórmules.
Roma serà la seu social i Terrassa, la segona seu corporativa
La societat resultant tindrà la seu social a Roma i una segona seu corporativa a Terrassa, a les actuals instal·lacions de Cirsa. Les accions continuaran cotitzant a Euronext Milan i, un cop completada la fusió i obtingudes les autoritzacions corresponents, també se’n sol·licitarà l’admissió a les borses de Madrid, Barcelona, Bilbao i València, a través del sistema d’interconnexió borsària espanyol.
El consell d’administració passarà d’11 a 13 membres, amb dos representants designats a proposta de Blackstone, que després de la fusió es mantindrà com a accionista de referència. Guglielmo Angelozzi continuarà com a president i conseller delegat de Lottomatica, mentre que Laurence Van Lancker serà el viceconseller delegat i director financer. Antonio Hostench es mantindrà al capdavant del negoci de Cirsa, com a conseller delegat, i Antonio Grau seguirà a la direcció financera.