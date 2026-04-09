Embamat adquireix una altra empresa basca d'embalatge industrial de cartó

La companyia familiar terrassenca de serveis d'embalatge industrial multimaterial Embamat segueix ampliant la seva presència al País Basc. La firma amb seu a Can Petit ha anunciat l'adquisició de l'empresa d'Àlaba Garobel per seguir especialitzant-se en solucions d'embalatge industrial de cartó.
L'operació suposa la integració de l'equip de l'empresa alabesa i les seves instal·lacions a Murga, on té la fàbrica i les oficines, i a Hernani (Guipúscoa), amb magatzem, "augmentant la capacitat del grup en els embalatges per a transport aeri, marítim i terrestre", assenyala Embamat.
"Amb Garobel fem un pas més en la nostra estratègia de creixement, incorporant coneixement tècnic en una categoria clau com l'embalatge industrial de cartó, a la vegada que reforcem la nostra presència en un enclavament estratègic com el País Basc", afirma Esteve Amat, CEO d'Embamat. Per la seva banda, des de Garobel destaquen que l'entrada al grup obre noves oportunitats mantenint l'essència del seu model de relació directa amb el client.
Fundada el 1990, Garobel és una empresa especialitzada en embalatge industrial en cartó, amb una clara orientació tècnica i solucions adaptades a cada client. Les seves instal·lacions superen els 6.000 metres quadrats, mentre que l'equip està format per 24 professionals. La seva producció se centra en embalatges d'alta qualitat aptes per a transport aeri, marítim i terrestre.
La companyia de Can Petit indica que amb aquesta adquisició avança en el seu propòsit de ser el proveïdor integral de referència en embalatge industrial per a projectes que requereixen alta personalització i eficiència logística. Alhora, explica que mantindran l'activitat, instal·lacions i equip de Garobel, "integrant-los progressivament per preservar la seva especialització i potenciar el seu desenvolupament".
La incorporació de Garobel a Embamat coincideix amb la recent adquisició per part de la companyia egarenca de la també basca Embalajes Bereciartua, "consolidant un pla d'expansió basat a sumar experiència, talent i solucions multimaterial", assenyala la firma terrassenca.