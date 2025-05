Francesc Roca és reelegit president de l’Institut Industrial de Terrassa - Gremi Tèxtil

Francesc Roca Llongueras ha estat ratificat per l’assemblea de l’Institut Industrial de Terrassa-Gremi Tèxtil com a president durant els pròxims quatre anys. L'empresari, gerent de Finish SA, afrontarà la seva segona legislatura d’ençà que va rellevar l’anterior president, Josep Armengol, l’any 2021.

El reescollit president va ser ratificat per aclamació en el curs de l’assemblea general extraordinària de caràcter electoral, celebrada aquest passat dimarts a la seu de l’entitat. Francesc Roca tornarà a comptar amb la implicació de Núria Aurell com a vicepresidenta i amb la majoria de membres que l’han acompanyat en la seva primera etapa.

“Som molt conscients del pes institucional que té l’Institut, especialment a nivell local, i actuem en conseqüència”, va afirmar Roca durant l’assemblea i va afegir que ”avui el nostre principal repte continua sent el de mantenir i engrandir la nostra base associativa oferint serveis que siguin d'interès per als nostres socis”.

Així, per a la nova legislatura, la junta encapçalada per Francesc Roca es proposa consolidar el creixement de socis i "desplegar nous serveis orientats a potenciar una indústria tèxtil que continua sent clau per al teixit productiu català", diuen. Entre els projectes prioritaris hi ha l’impuls de beques per a estudiants d’FP de l’Institut de Terrassa, la publicació del llibre commemoratiu del 150è aniversari del Gremi i la reivindicació d’un centre integrat de formació professional especialitzat en tèxtil a la ciutat. En l’àmbit de la prestació de serveis, Roca ha conclòs que “el propòsit per aquest mandat és el de continuar oferint serveis de valor, activitats i assessorament als socis; i posarem un èmfasi especial en reforçar l'orientació i l’acompanyament de proximitat per ajudar les empreses en les seves diferents necessitats”.