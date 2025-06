La Cecot aposta per promoure les relacions laborals, la formació i la transició energètica a l'empresa

La Cecot ha fixat l’horitzó 2025 com una nova etapa d’impuls en l’àmbit de les relacions laborals, la capacitació i formació de persones i la transició energètica de les empreses. La patronal amb seu a Terrassa va celebrar aquest dimecres la seva assemblea general ordinària, on es va aprovar l’exercici econòmic i de gestió corresponent a l’any 2024.

L’assemblea va evidenciar un creixement sostingut de la comunitat empresarial i professional de la Cecot, amb l’adhesió de nous col·lectius durant el 2024, com el Gremi de Ferreteria de Catalunya, el Gremi de Venedors d’Electrodomèstics de Catalunya o el Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya, i va servir per assentar les bases d’una nova etapa de treball. A partir d'aquest 2025, l'organització multisectorial té previst reforçar especialment l’àrea tècnica de relacions laborals, així com els serveis vinculats a la capacitació i formació de persones, "amb l’objectiu de donar resposta als reptes de competitivitat i talent que afronta el teixit empresarial", expliquen.

Els resultats presentats per l'entitat respecte del 2024 "reflecteixen una evolució en creixement i alineada amb els objectius establerts al Pla Estratègic 2022-2026", informa la patronal. “Estem molt orgullosos del compromís de tot l’equip professional de la Cecot que des del primer moment s’ha implicat amb els reptes plantejats al Pla Estratègic i certament estan aconseguint superar amb escreix alguns dels objectius previstos, tant pel que fa a la consolidació de la comunitat Cecot, a la influència i a l’increment de prestació de serveis empresarials i professionals”, va afirmar el president, Xavier Panés.

Durant l'acte es va destacar l'activitat institucional duta a terme en l'últim any, com la consecució d'una recent vicepresidència a Cepyme, així com les trobades mantingudes amb la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, "que han contribuït a visibilitzar el pes de la patronal catalana en espais on es prenen decisions", exposen des de la patronal.

Panés va traslladar a l'assemblea que va mantenir una reunió amb Yolanda Díaz i amb el secretari d'Estat de Treball, Joaquin Pérez, en relació a la proposta de reduir la jornada laboral setmanal: "Vam insistir-los que és un tema a discutir i treballar en el marc de la negociació col·lectiva, del diàleg entre empresa", va explicar.

Resultats

Entre les dades del 2024 que es van ressaltar en la reunió, destaquen els relacionats amb l'assessorament i atenció al soci: més de 19.450 trucades gestionades i 5.000 correus electrònics atesos i 4.208 consultes d'assessorament tècnic, sent les àrees de Recursos Humans (50,1%), Financer i Jurídic (28,7%) i Indústria i Medi Ambient (6,4%) les més sol·licitades.

Quant a formació i capacitació, es va arribar a 10.896 alumnes formats a través de 998 accions formatives, sumant més de 29.800 hores de formació en àrees com a TIC, Recursos Humans, Igualtat, Màrqueting i vendes, Idiomes i Finances.

En inserció laboral i orientació, la Cecot va registrar 820 ofertes laborals gestionades i 3.854 demandes ateses; va atendremés de 850 persones en projectes d'orientació i recol·locació laboral, i va facilitar la creació de 25 noves empreses i 553 casos d'èxit en processos de relleu empresarial a través del programa Reempresa, amb una inversió induïda de més de 36 milions d'euros i 1.550 llocs de treball salvaguardats.

Respecte a l'impuls a la transició energètica, subratllen 246 assessoraments en estalvi energètic, 119 en descarbonització i 76 en renovables, amb accions com ara càlculs de petjada de carboni, estudis d'autoconsum fotovoltaic i tramitacions de cupons d'eficiència energètica.