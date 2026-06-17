Alguns detalls d’aquells temps

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Font Vella (1988-2026)
La fotografia del passat és de 1988, any de la mort de Nikólas Ásimos, cantant i compositor grec. Es veu un tros del carrer de la Font Vella, a la part que fa cantonada el de Puig Novell. La curiositat és que, llavors, a la part esquerra, hi havia una fleca, la Torres i, actualment, hi ha un altre establiment del sector, Valero. Es podria dir, doncs, que després de tants anys i després de diversos comerços que van passar per aquest local, s’ha tornat a casa, per dir-ho d’una manera familiar. És a dir, que l’objecte del comerç torna a ser el de vendre pa i altres productes del ram.
Hi ha, no obstant això, elements diferenciadors, com el cartell que anunciava que s’estava passant pel carrer de la Font Vella, que es pot observar a la part esquerra de la imatge, a dalt. Si el lector s’hi fixa bé, encara es veuen les cartelleres que hi havia a la cantonada i també, continuant amb els detalls, es pot veure una noia amb una bossa de discos del Ferrer, una botiga mítica de la ciutat, on venien música en forma de vinils i altres formats que, en els nostres dies, ja no són tan habituals, per no dir que alguns, no ho són gens.
Places molt buscades
En el tram de la part que dona al Social, llavors, podien aparcar els vehicles i, a fe que eren places molt buscades per la seva ubicació. Va lligat això al fet que en aquells temps els cotxes podien circular cap a la Plaça Vella que, a la vegada, també acollia trànsit i no era una zona de vianants com ara. És una particularitat que sovint s’esmenta a aquesta secció, per motius lògics.