Escena d’una campanya electoral

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Font Vella (1982-2026)
Eleccions del 1982, any de la mort del genet suec Carl Björnstjerna. Cartells de propaganda política demanant el vot al PSC i al seu candidat, Raimon Obiols. També per als senadors que presentava llavors aquesta formació, Josep Andreu i Abelló, Alexandre Cirici i Pellicer i Jordi Maragall i Noble. A un dels cartells de paper enganxats, també es veu a Felipe González, candidat a la presidència del govern espanyol i que va acabar sent investit com a tal. “Pel canvi”, com a lema. Era la segona legislatura, la primera amb victòria socialista a les generals.
Eren temps en què tota aquesta parafernàlia encara aixecava certa expectació. Es venien d’anys i anys sense eleccions i aquestes patums feien certa gràcia, pel fet que, per a la gran majoria, eren una novetat. Actualment, sembla que ja no es viuen amb la mateixa intensitat que en aquells temps.
L’avorriment acostuma a sorgir en moltes de les activitats de la nostra existència. No passa amb tot, però amb moltes coses sí. En el cas d’una campanya electoral, també pot passar. Potser només són sensacions molt particulars, però ja no són com les d’abans.
Com a paisatge
Aquesta instantània del passat té com a paisatge el carrer de la Font Vella. A la foto actual ja no es veuen cartells de caràcter polític i ara hi ha un comerç. A les dues imatges, tanmateix, es veu a un home. A la de fa més temps, el protagonista es mira com ha quedat tot. A la d’ara, l’home baixa pel carrer, com si es dirigís cap a la Plaça Vella. Sentits oposats.